चर्चा खऱ्या ठरल्या! नव्या मालिकेसाठी स्टार प्रवाहची दुपारची लोकप्रिय मालिका घेणार निरोप; ती पोस्ट व्हायरल

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही दिवसात काही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यामुळे काही मालिकांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. अशातच तीनही वाहिन्यांवर नव्या मालिकांची घोषणा करण्यात आली. कलर्स मराठी, झी मराठी आणि स्टार प्रवाह या तीनही वाहिन्यांवर नव्या मालिका सुरू होणार आहेत. त्यात स्टार प्रवाहवर 'बाई तुझा आशीर्वाद' ही नवी मालिका येतेय. ज्याचा टीझर समोर आला होता. त्यासोबतच स्टार प्रवाहवर 'आनंदी' ही मालिकादेखील प्रदर्शित होणार आहे. १६ मार्च पासून ही मालिका सुरू होणार आहे. मात्र यासाठी कोणती मालिका निरोप घेणार असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला होता. .आता त्या मालिकेबद्दल नवी अपडेट समोर आलीये. स्टार प्रवाहावरील दुपारच्या वेळेतील एक मालिका काही दिवसातच प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. ही मालिका आहे 'शुभविवाह'. येत्या काही दिवसातच 'शुभविवाह' ही मालिका बंद होणार आहे. या मालिकेच्या टीममधील सागर राणे यांनी पोस्ट शेअर करत याबाबत अपडेट दिली आहे. त्यांनी कलाकारांसोबतचे फोटो पोस्ट करत लिहिलं, ''शुभविवाह' मालिकेने प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. गेली ३ वर्षे या मालिकेने कॅमेरा विश्वाचा मला भरपूर अनुभव दिला. कॉलेज जीवनापासून अभिनयाची आवड होतीच पण बेस्ट, मध्ये काम करताना बेस्टचे प्रतिनिधीत्व करताना अभिनयातील बरेच बारकावे शिकायला मिळाले. एकांकिका स्पर्धांमधून अभिनयाची बरीच पारितोषिकं मिळवली आणि कॅमेऱ्यासमोर काम करायचं स्वप्न या मालिकेनं पूर्ण केलं.' .त्याने पुढे लिहिलं, 'विशाखा सुभेदार, यशोमन आपटे, मधुरा देशपांडे यांसारख्या कलाकारांसह काम करण्याची संधी मिळाली. यांच्याबरोबर खूप मस्ती-मजा केली…. आणि यापुढेही भेटत राहू अशी आशा… मधुराबरोबर एकत्र बरंच काम केलं आणि कायम लक्षात राहील अशी मैत्रीण मिळाली… धन्यवाद संपूर्ण शुभ विवाह टीम…!' शुभविवाह मालिकेचे एक हजार भाग पूर्ण झालेत. सध्या ही मालिका दुपारी तीन वाजता दाखवण्यात येतेय. वाहिनीने मात्र ही मालिका ऑफ एअर होत आहे अशी घोषणा केलेली नाही. मात्र सागर यांच्या माहितीनुसार, या मालिकेचं शूटिंग पूर्ण झालंय आणि काही दिवसातच ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेईल. त्यामुळे अंतिम भागात काय घडणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत.