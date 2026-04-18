अवघ्या ६ महिन्यात संपणार स्टार प्रवाहची लोकप्रिय मालिका? 'त्या' पोस्टमुळे चर्चांना उधाण, 'या' मालिकेची वेळ बदलली

'नशीबवान' ही मालिका सप्टेंअबर २०२५ मध्ये सुरू झाली होती. आता या मालिकेला सुरू होऊन फक्त ७ महिनेच झाले होते. त्यामुळे अवघ्या सात महिन्यात ही मालिका बंद होणार का असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडलाय. 'स्टार प्रवाह'ने या मालिकेच्या अंतिम भागाचा प्रोमो शेअर केलेला नाहीये. त्यामुळे आता कोठारे व्हिजनची ही मालिका संपणार की नव्या वेळेत दाखवण्यात येणार हे लवकरच कळेल.