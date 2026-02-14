स्टार प्रवाहच्या प्रेक्षकांना धक्का! 'या' दोन मालिका घेणार निरोप? वाहिनीच्या 'त्या' निर्णयानंतर चर्चेला उधाण

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडीच्या असतात. या मालिकांमधील कलाकारही प्रेक्षकांच्या मनात घर करतात. मात्र या मालिका सुरू राहणार की नाही हे पूर्णपणे या मालिकांच्या टीआरपीवर ठरतं. मालिकांचा टीआरपी चांगला असेल तर ती मालिका सुरू राहते नाहीतर बंद केली जाते. सध्या स्टार प्रवाहचा टीआरपी कमी होताना दिसतेय. नुकत्याच आलेल्या टीआरपी रिपोर्टनुसार, स्टार प्रवाहच्या मालिकांवर झी मराठीच्या मालिका भारी पडताना दिसतायत. त्यामुळे स्टारने काही मालिकांच्या वेळांमध्ये बदल केलाय. त्यामुळेच आता २ मालिका बंद होणार की काय असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडलाय. .कोणत्या मालिका होणार बंद? स्टार प्रवाहने ९ वाजता लागणारी लोकप्रिय 'नशीबवान' मालिका दुपारी २. ३० वाजता शिफ्ट केलीये. तर ८. ३० ची 'ठरलं तर मग' मालिका ८. ४५ पासून ९. ३० पर्यंत केलीये. म्हणजे पाऊण तास केलीये. सोबतच १० वाजता लागणारी ' तुझ्या सोबतीने' मालिका ९. ३० वाजता दाखवण्यात येणार आहे. यामुळे प्रेक्षकांचा चांगलाच गोंधळ उडालाय. तर दुसरीकडे 'नशीबवान' मालिका दुपारी शिफ्ट केल्यामुळे त्या वेळेत लागणारी 'शुभविवाह' मालिका बंद होणार असा अंदाज नेटकऱ्यांनी लावलाय. सध्या 'शुभविवाह' या मालिकेत कामिनी आत्या परत आलीये आणि मानसीला बाळ होणार आहे. .तर 'मुरांबा' ही मालिकादेखील बंद करण्यात येणार असल्याच्या चर्चा आहेत. 'मुरांबा' या मालिकेत अक्षय आणि रमा लवकरच एकत्र येणार आहेत. तसा प्रोमो वाहिनीने शेअर केलाय. त्यामुळे ही मालिका निरोप घेणार का याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. अशात आता 'शुभविवाह'ची वेळ बदलणार की ही मालिका बंद होणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .मंत्र्याने दिलेल्या घराची कॉन्ट्रोव्हर्सी ते लॉकडाउनमध्ये केलेलं लग्न; मराठमोळी सोनाली कुलकर्णी सध्या कुठे गायब आहे? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.