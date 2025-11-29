Premier

आधी मुख्य अभिनेत्रीने घेतला निरोप; आता मालिकाही संपणार? दोन नव्या मालिकांसाठी जुन्या शोला डच्चू, चाहत्यांना धक्का

Star Pravah Serial Off Air: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'नवीन मालिकांसाठी आता प्रेक्षकांचा निरोप घेणार असल्याचं बोललं जातंय.
Payal Naik
छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या अत्यंत आवडत्या असतात. येत्या काही महिन्यात काही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. टीआरपी कमी झाल्यानंतर स्टार प्रवाहने दोन नवीन मालिकांची घोषणा केलीये. काही दिवसांपूर्वीच 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' या मालिकेची घोषणा करण्यात आली. या मालिकेत 'आई कुठे काय करते' फेम मधुराणी प्रभुलकर आणि अभिनेते अमोल कोल्हे मुख्य भूमिकेत आहेत. अशातच स्टार प्रवाहने आणखी एका मालिकेची घोषणा केलीये. मात्र या नव्या मालिकांसाठी स्टारच्या कोणत्या मालिका बंद होणार याची चर्चा रंगलीये.

