आधी मुख्य अभिनेत्रीने घेतला निरोप; आता मालिकाही संपणार? दोन नव्या मालिकांसाठी जुन्या शोला डच्चू, चाहत्यांना धक्का

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या अत्यंत आवडत्या असतात. येत्या काही महिन्यात काही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. टीआरपी कमी झाल्यानंतर स्टार प्रवाहने दोन नवीन मालिकांची घोषणा केलीये. काही दिवसांपूर्वीच 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' या मालिकेची घोषणा करण्यात आली. या मालिकेत 'आई कुठे काय करते' फेम मधुराणी प्रभुलकर आणि अभिनेते अमोल कोल्हे मुख्य भूमिकेत आहेत. अशातच स्टार प्रवाहने आणखी एका मालिकेची घोषणा केलीये. मात्र या नव्या मालिकांसाठी स्टारच्या कोणत्या मालिका बंद होणार याची चर्चा रंगलीये. .स्टार प्रवाहने नुकतीच 'वचन दिले तू मला' या मालिकेची घोषणा केली. या मालिकेत अनुष्का सरकटे, इंद्रनील कामत आणि आई कुठे काय करते फेम मिलिंद गवळी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. येत्या १५ डिसेंबरपासून ही मालिका रात्री ९. ३० वाजता प्रक्षेपित करण्यात येणार आहे. मात्र स्टार प्रवाहवर रात्री ९. ३० वाजता 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' ही मालिका दाखवण्यात येते. आता नव्या मालिकेसाठी ही मालिकादेखील बंद होणार का अशी चर्चा सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' या मालिकेच्या मुख्य अभिनेत्रीची एक्झिट झालीये. ईशा केसकर हिने काही दिवसांपूर्वीच ही मालिका सोडलीये. तर मालिकेत कलाचा मृत्यू झालेला दाखवण्यात आलाय. .ईशाच्या जागी आता नव्या नायिकेची एन्ट्री झालेली आहे. ईशाने प्रकृतीच्या कारणाने मालिकेचा निरोप घेतलाय. मात्र तिच्या जाण्याने मालिकेच्या टीआरपीवर थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे ९. ३० वाजता आता नवी मालिका दाखवण्यात येणार आहे. मात्र 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' ही मालिका बंद होणार की तिची वेळ बदलली जाणार याबद्दल वाहिनीने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. अशातच स्टार प्रवाहने अद्याप ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ या मालिकेची वेळ अद्याप जाहीर केलेली नाही. फक्त येत्या ५ जानेवारीपासून ही मालिका सुरू होईल एवढंच प्रेक्षकांना सांगण्यात आलं आहे. .त्यामुळे कोणत्या दोन मालिका बंद होणार किंवा त्यांची वेळ बदलली जाणार याकडे आता प्रेक्षकांचं लक्ष लागलं आहे, मात्र नायिका बदलल्यानंतर 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' या मालिकेला आणखी एक चान्स द्यायला हवा असं प्रेक्षकांचं म्हणणं आहे. .२ कोटींच्या गाडीतून वरात घेऊन निघाला सुरज चव्हाण; नवरदेवापेक्षा सोबत असणाऱ्या व्यक्तीने वेधलं लक्ष, ती व्यक्ती कोण? \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.