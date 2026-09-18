सुरू होऊन ८ महिने नाही झाले तोच निरोप घेणार स्टार प्रवाहची मालिका? मुख्य अभिनेत्रीच्या पोस्टने चर्चेला उधाण

गेल्या काही महिन्यात अनेक मालिकांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. त्यात स्टार प्रवाहच्या काही मालिकांचा समावेश आहे. आता स्टार प्रवाहवर काही नव्या मालिकांची घोषणा करण्यात आलीये. 'मी कात टाकली' ही नवी मालिका आता प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ही मालिका २८ सप्टेंबरपासून रात्री १०. ३० वाजता प्रसारित होणार आहे. त्यासाठी 'घरोघरी मातीच्या चुली' या मालिकेची वेळ बदलण्यात आलीये. ही मालिका रात्री ११ वाजता प्रसारित होणार आहे. आता स्टार प्रवाहने आणखी २ नव्य मालिकांची घोषणा केली आहे. त्यासाठी आता एक मालिका निरोप घेणार असल्याचं बोललं जातंय. .स्टार प्रवाहने 'तुझ्याकडे तुला मागणे' आणि 'मराठी मिडीयम' या दोन नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आणल्या आहेत. या मालिकांच्या वेळा समोर आल्या नसल्या तरी या मालिकांसाठी आता एक मालिका निरोप घेणार असल्याचं बोललं जातंय. ही मालिका आहे दुपारी लागणारी 'तुझ्या सोबतीने'. लोकप्रिय अभिनेत्री एतशा संझगिरी, अजिंक्य ननावरे आणि माधवी निमकर या कलाकारांच्या या मालिकेत प्रमुख भूमिका आहेत. ही मालिका याच वर्षी जानेवारी महिन्यात प्रदर्शित झाली होती. आता ही मालिका ऑफ एअर होणार असल्याचं बोललं जातंय. .मालिकेतील मुख्य अभिनेत्री एतशा संझगिरी म्हणजेच मालिकेतील नुपूर हिने एक पोस्ट केलीये ज्यामुळे आता सोशल मीडियावर चर्चा रंगलीये. या पोस्टमध्ये “नुपूर Signing Off! तुम्ही सर्वांनी खूप प्रेम दिलंत त्यासाठी आभार” अशी पोस्ट तिने केलीये. त्यामुळे ‘तुझ्या सोबतीने’ मालिका संपणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. अलीकडेच स्टार प्रवाहने नुपूरमुळे तायडीच्या पापांचा घडा भरणार…अशा आशयाचा प्रोमो देखील शेअर केला होता. त्यामुळे मालिका अंतिम टप्प्यावर आल्याचं जवळपास स्पष्ट झालं आहे. मात्र, अद्याप स्टार प्रवाहने याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र तरीही ही मालिका बंद होणार असा संशय प्रेक्षकांना आलाय. ही मालिका दुपारी २:३० वाजता प्रसारित केली जात आ.'कौलारू माडी गं, हिरव्या बागा कोकणा...' गाण्यावर वर्षा उसगावकर, किशोरी शहाणे यांचा जबरदस्त डान्स; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.