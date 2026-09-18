Premier

सुरू होऊन ८ महिने नाही झाले तोच निरोप घेणार स्टार प्रवाहची मालिका? मुख्य अभिनेत्रीच्या पोस्टने चर्चेला उधाण

STAR PRAVAH SERIAL GOING OFF AIR WITHIN EIGHT MONTH: छोट्या पडद्यावरील आणखी एक मालिका आता प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. मुख्य अभिनेत्रीने याबद्दलची पोस्ट केलीये.
STAR PRAVAH SERIAL OFF AIR

STAR PRAVAH SERIAL OFF AIR

esakal

Payal Naik
Updated on

गेल्या काही महिन्यात अनेक मालिकांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. त्यात स्टार प्रवाहच्या काही मालिकांचा समावेश आहे. आता स्टार प्रवाहवर काही नव्या मालिकांची घोषणा करण्यात आलीये. 'मी कात टाकली' ही नवी मालिका आता प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ही मालिका २८ सप्टेंबरपासून रात्री १०. ३० वाजता प्रसारित होणार आहे. त्यासाठी 'घरोघरी मातीच्या चुली' या मालिकेची वेळ बदलण्यात आलीये. ही मालिका रात्री ११ वाजता प्रसारित होणार आहे. आता स्टार प्रवाहने आणखी २ नव्य मालिकांची घोषणा केली आहे. त्यासाठी आता एक मालिका निरोप घेणार असल्याचं बोललं जातंय.

Loading content, please wait...
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field
marathi entertainment
star pravah serial
Marathi News Esakal
www.esakal.com