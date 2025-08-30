Premier
सुंदर प्रवासाचा शेवट झाला... स्टार प्रवाहची मालिका घेतेय निरोप; शूट झाला शेवटचा भाग; अभिनेत्रीने शेअर केली भावुक पोस्ट
STAR PRAVAH SERIAL GOING OFF AIR: छोट्या पडद्यावरील आणखी एक मालिका आता प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. अभिनेत्रीने शूटिंगच्या शेवटच्या दिवशी भावुक पोस्ट केली आहे.
स्टार प्रवाह वाहिनीवरील लोकप्रिय मालिका 'थोडं तुझं थोडं माझं' लवकरच प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. फक्त १४ महिन्यात ही मालिका ऑफ एअर होतेय. तर तिच्या जागी 'नशीबवान' ही मालिका दिसणार आहे. 'थोडं तुझं थोडं माझं' ही मालिका बंद होणार असल्याने प्रेक्षकही नाराज आहेत. नुकताच या मालिकेच्या शेवटच्या भागाचं शूटिंग पार पडलंय. अशातच या मालिकेतील मानसी म्हणजेच अभिनेत्री शिवानी सुर्वे हिने एक भावुक पोस्ट शेअर करत आपल्या सहकाऱ्यांचं कौतुक केलंय. तिने सेटवरील फोटो आणि अनुभव शेअर करत मालिकेला भावनिक निरोप दिला आहे.