नव्या मालिकांसाठी जुन्या मालिकांचा फुटबॉल; स्टार प्रवाहाच्या दोन मालिकांची वेळ बदलली; प्रेक्षक म्हणतात- त्यांना

छोट्या पडद्यावरील अनेक मालिका या प्रेक्षकांच्या प्रचंड आवडत्या आहेत. प्रत्येक मालिका जेव्हा सुरू होते तेव्हा त्या मालिकेचा एक वेगळा प्रेक्षकवर्ग बनतो. मात्र नव्या मालिकेसाठी जेव्हा या मालिकांची वेळ बदलण्यात येते. तेव्हा मात्र या मालिकांना फटका बसतो. त्यांचा टीआरपी कमी होतो. असाच काहीसा फटका स्टार प्रवाहच्या मालिकांना बसण्याची शक्यता आहे. स्टार प्रवाहने महिन्याभरापूर्वी दोन नव्या मालिकांची घोषणा केली होती. आता या नव्या मालिकांसाठी जुन्या मालिकांची वेळ बदलण्यात आली आहे त्यामुळे प्रेक्षक मात्र नाराज आहेत. .स्टार प्रवाहवर २० एप्रिलपासून 'बाई तुझा आशीर्वाद' ही मालिका सुरू होणार आहे. तर 'आनंदी ही मालिका ३० मार्च पासून सुरू होणार आहे. २० एप्रिल सुरू होणारी 'बाई तुझा आशीर्वाद' ही मालिका रात्री १० वाजता प्रदर्शित होणार आहे. तर 'आनंदी' ही मालिका रात्री ९. ३० वाजता प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. मात्र या मालिकांच्या वेळेसाठी २ मालिकांच्या वेळेत बदल करण्यात आलाय. सध्या स्टार प्रवाहवर रात्री ९. ३० वाजता 'तुझ्या सोबतीने' ही मालिका प्रदर्शित करण्यात येतेय. मात्र आता या मालिकेची वेळ बदलून संध्याकाळी ६. ३० करण्यात आलीये. तर १० वाजता प्रदर्शित होणाऱ्या 'वचन दिले तू मला' ही मालिका प्रदर्शित करण्यात येते. .आता या मालिकेबद्दल स्टार प्रवाहाने कोणतीही घोषणा केलेली नाही. मात्र या मालिकेची वेळदेखील बदलण्यात येईल असा अंदाज आता प्रेक्षक लावताना दिसतायत. मात्र वाहिनीच्या या निर्णयामुळे मालिकांच्या टीआरपीवर परिणाम होणार हे मात्र नक्की.