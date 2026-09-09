स्टार प्रवाहच्या 'मी कात टाकली'मध्ये दिसणार नवा चेहरा; कोण आहे हा अभिनेता? नवा प्रोमो चर्चेत; 'ही' मालिका घेणार निरोप

छोट्या पडद्यावर लवकरच एक नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. ही मालिका म्हणजे 'मी कात टाकली'. या मालिकेचा प्रोमो यापूर्वी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. ज्यात मालिकेतील मुख्य अभिनेत्रीचा चेहरा दाखवण्यात आला होता. आता वाहिनीने आणखी एक प्रोमो शेअर केलाय ज्यात मालिकेतील मुख्य अभिनेता दाखवण्यात आलाय. नागिणीच्या विश्वावर आधारलेल्या या मालिकेत अभिनेत्री सानिका मोजर मुख्य भूमिकेत आहे. ती नागवंशातली आहे. तिला सापांची भीती वाटते मात्र तरीही तिला जुन्या मंदिरांबद्दल जाणून घेण्याची आवड आहे. ती त्याबद्दल अभ्यास करतेय. आता या मालिकेचा पुढील प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आलाय. .या प्रोमोमध्ये मालिकेचा मुख्य नायक दाखवण्यात आलाय. त्याचं नाव आहे नितेश कांबळे. नितेश यापूर्वी अनेक शॉर्टफिल्म आणि जाहिरातींमध्ये दिसलाय, शिवाय तो 'खविस' या चित्रपटात मुख्य भूमिकेतही दिसलाय. आता तो स्टार प्रवाहच्या मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसतोय. वाहिनीने नुकत्याच शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये दिसतंय की, नितेश हा गावातल्या म्हणजेच भद्रगडमधल्या नवीन सापडलेल्या मंदिराचा व्हिडिओ काढण्यासाठी जातो तिथे सानिका आधीच काम करत असते. ती सापांच्या एका मूर्तीला साफ करत असते ती मूर्ती साफ झाल्यानंतर ते साप खरंच हलताना तिला दिसतात आणि ती घाबरते. मागे पडत असताना तिला नितेश वाचवतो. .त्यानंतर तो तिला सांगतो की इथे एका सापाचं म्हणजेच शेषाचं बाईवर प्रेम जडलेलं. इथल्या एका नागाच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी त्याच्या वंशाची एक व्यक्ती गावात येईल. त्यादिवशी या मंदिरातला प्रत्येक नाग जिवंत होईल. असं म्हणताच तो खोटं बोलतोय असं समजून सानिका बाहेर जाते. मात्र ती चुकून तिथे एका मूर्तीला स्पर्श करते. असं करताच ती सापाची मूर्ती खर्च जिवंत होते. प्रेक्षकांना हा प्रोमो प्रचंड आवडला असून ही मालिका २८ सप्टेंबरपासून रात्री १०. ३० वाजता प्रदर्शित होणार आहे. या मालिकेसाठी 'घरोघरी मातीच्या चुली' मालिका निरोप घेणार असल्याचं बोललं जातंय. मात्र याबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. कदाचित वाहिनी या मालिकेचा वेळ बदलू शकते. मात्र प्रेक्षक नवी मालिका पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. .प्रणालीचं नाव घेताच कल्ला, आपल्याला कुणीही विचारत नाही, भडकली जान्हवी किल्लेकर; व्हायरल व्हिडिओवर किरण माने म्हणाले-.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.