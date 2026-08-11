प्रेक्षकांना कसा वाटला 'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' मालिकेचा पहिला भाग? नेटकरी म्हणतात- त्यांचे मिस्टर जरा जास्तच...

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नव्या मालिका सुरू झाल्या. त्यात स्टार प्रवाहवर सगळ्यात जास्त नव्या मालिका पाहायला मिळतायत. त्यातलीच एक नवी मालिका नुकतीच स्टार प्रवाह वाहिनीवर सुरू झालीये. ही मालिका म्हणजे आमच्या लाडक्या नाईक बाई'. १० ऑगस्ट पासून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या या मालिकेत अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर मुख्य भूमिकेत आहेत. त्यांच्यासोबत अतुल काळे, दक्षता जोईल, अमृता धोंगडे मुख्य भूमिकेत आहेत. शाळेतल्या शिक्षिकेची कहाणी यातून पाहायला मिळतेय ज्यात ती मुलांना शिकवून त्यांच्या पायावर उभी करते मात्र घरात तिची किंमत शून्य आहे. आता प्रेक्षकांना या मालिकेचा पहिला भाग कसा वाटला हे पाहूया. .मालिका कशी वाटली विचारल्यावर एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'खूप सुंदर. अमृता धोंगडेची ग्रँड एंट्री आवडली.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'पहिला भाग आवडला!नाईक बाईंची तारेवरची कसरत पाहिली. तरी प्रत्येक भागामध्ये हलके -फुलके विनोदी प्रसंग पेरावेत, जेणेकरून या मालिकेची प्रेक्षकांच्या मनावरची पकड घट्ट होईल.मालिकेत नाईकबाई वरील अन्यायाचा अतिरेक करू नये!!' आणखी एकाने लिहिलं, 'जरा जास्तच अन्याय दाखवलाय. आजकाल कुणीही इतकं सहन करत नाही.' एकाने लिहिलं, 'खूप छान वाटला आमच्या लाडक्या नाईक बाई मालिकेचा पहिला भाग.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'हो, आवडला भाग, पण नाईक बाईंचे मिस्टर खूपच खडुस दाखवले आहेत आणि आताच्या दुनियेत मला वाटतं इतकं कुणीही सहन करत नाही. शेवटी नवरा आहे कधीतरी आपुलकी ने बोलणं वैगरे होणे जरुरी आहे.'.तर काहींना हा भाग आवडलेला नाही. एकाने लिहलं, 'अतिच अन्याय दाखवला, लवकर सर्वांना बोर होईल मालिका... एवढा अन्याय दाखवायला नको होता... तो काळ वेगळा आताचा काळ वेगळा.' आणखी एकाने लिहिलं, 'हो छान आहे पण एवढी सुशिक्षित बाई अत्याचार सहन करते हे मनाला पटलंच नाही.' असं लिहीत काहींनी इतका अन्याय दाखवू नका अशी विनन्ती केलीये. एकूणच ऐश्वर्या यांच्या मालिकेला प्रेक्षकांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. नंतर मात्र कथा रटाळ केल्यास प्रेक्षक मालिकेच्या लेखकाला सुनावतील हे देखील खरं. .अरेच्चा! डोंबिवलीच्या आहेत Aishwarya Narkar; शाळेचं नाव वाचून विश्वास बसणार नाही; म्हणाल्या- आई खिडकीतून डब्बा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.