स्टार प्रवाहच्या नव्या मालिकेत होणार डॅशिंग हिरोची एंट्री; 'नशीबवान' मध्ये 'हा' अभिनेता दिसणार मुख्य भूमिकेत

STAR PRAVAH SERIAL NASHIBVAN LEAD ACTOR NAME: छोट्या पडद्यावर लवकर आणखी एक नवी मालिका भेटीला येणार आहे. आता त्यातील मुख्य अभिनेत्याचा चेहरा समोर आलाय.
छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यात काही झी मराठीवर सुरू झाल्या तर काही स्टार प्रवाहवर. आता स्टार प्रवाहवर आणखी दोन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी सज्ज झाल्यात. त्यातील एक मालिका म्हणजे 'लपंडाव'. यात अभिनेत्री रुपाली भोसले, कृतिका राव आणि चेतन वडनेरे हे कलाकार मुख्य भूमिकेत आहेत. तर दुसरी मालिका म्हणजे 'कोठारे व्हिजनची 'नशीबवान'. या मालिकेत अजय पुरकर नकारात्मक भूमिका साकारणार आहेत. तर अभिनेत्री नेहा नाईक मुख्य भूमिका साकारतेय. आता या मालिकेच्या मुख्य अभिनेत्याचा चेहरा समोर आलाय.

