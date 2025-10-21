Premier

४ वर्षांनी संपणार स्टार प्रवाहची लोकप्रिय मालिका; 'या' दिवशी प्रदर्शित होणार शेवटचा भाग, असा होणार शेवट

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका कधी ना कधी प्रेक्षकांचा निरोप घेतात. यातील काही मालिका प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करत असतात तर काही मालिकांकडे प्रेक्षकांनी पाठ फिरवलेली असते. कमी टीआरपीमुळे काही मालिका बंद केल्या जातात. गेल्या काही महिन्यात स्टार प्रवाह वाहिनीवर अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. आता आणखी एक मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी सज्ज आहे. मात्र त्यासाठी स्टारची एक मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. तब्बल ४ वर्षांनी निरोप घेत असल्याने या मालिकेतील कलाकारदेखील भावुक झाले आहेत.

