सुभेदारांचा जावई येतोय... 'ठरलं तर मग' मध्ये होणार अस्मिताच्या नवऱ्याची एण्ट्री; कोण आहे हा अभिनेता जो साक्षीसोबत करतोय फ्लर्ट?

THARLA TAR MAG NEW ACTORS ENTRY: लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मध्ये एका नव्या पात्राची एंट्री होतेय. अस्मिताचा नवरा आता मालिकेत दाखवण्यात येणार आहे.
Payal Naik
छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मध्ये नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. संपूर्ण दिवाळी वाया घालवल्यानंतर 'ठरलं तर मग'च्या लेखकांनी मालिकेत नवीन बॉम्ब टाकायचा ठरवलंय. प्रेक्षकांचा मालिकेतील हरवलेला इंटरेस्ट परत आणण्यासाठी आत लेखकाने मालिकेला नवीन वळण द्यायचं ठरवलंय. मालिकेत आता आणखी एका पात्राची एंट्री होणार आहे. अखेर मालिकेत अस्मिताच्या नवऱ्याची एंट्री होतेय. मालिका सुरू झाल्यापासून प्रेक्षक त्याच्याबद्दल विचारणा करत होते. आता अखेर तो मालिकेत दिसणार आहे.

