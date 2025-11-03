सुभेदारांचा जावई येतोय... 'ठरलं तर मग' मध्ये होणार अस्मिताच्या नवऱ्याची एण्ट्री; कोण आहे हा अभिनेता जो साक्षीसोबत करतोय फ्लर्ट?

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मध्ये नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. संपूर्ण दिवाळी वाया घालवल्यानंतर 'ठरलं तर मग'च्या लेखकांनी मालिकेत नवीन बॉम्ब टाकायचा ठरवलंय. प्रेक्षकांचा मालिकेतील हरवलेला इंटरेस्ट परत आणण्यासाठी आत लेखकाने मालिकेला नवीन वळण द्यायचं ठरवलंय. मालिकेत आता आणखी एका पात्राची एंट्री होणार आहे. अखेर मालिकेत अस्मिताच्या नवऱ्याची एंट्री होतेय. मालिका सुरू झाल्यापासून प्रेक्षक त्याच्याबद्दल विचारणा करत होते. आता अखेर तो मालिकेत दिसणार आहे. .२ नोव्हेंबरच्या भागात सायली आपल्या आईवडिलांना रस्त्यावर भीक मागताना पाहते. त्यानंतर ती त्यांना पुन्हा घरी घेऊन येते. त्यानंतर घरी सगळे बसलेले असताना अस्मिताला एक फोन येतो तो तिच्या नवऱ्याचा असतो. लवकरच अस्मिताच्या नवऱ्याची मालिकेत एंट्री होणार आहे. अस्मिता चा नवरा सचिन लवकरच मालिकेत दिसणार आहे. मालिकेच्या या भागात अस्मिताच्या नवऱ्याचा चेहरा व्यवस्थित दाखवला नसला तरी तो धूर्त आणि लंपट माणूस असल्याचं दिसतंय. कारण एकीकडे तो आपल्या पत्नीसोबत म्हणजेच अस्मितासोबत बोलताना दिसतोय. मात्र त्यासोबतच तो साक्षी शिखरेसोबतही चॅटिंग करतोय. .एकीकडे तो अस्मिताला लवकरच भेटायला येणार असल्याचं सांगतोय तर दुसरीकडे तो साक्षीसोबत प्रेमाच्या गप्पा मारतोय. पुढे सुभेदारांसाठी हा व्यक्ती धोकादायक ठरू शकतो. आपला नवरा येणार म्हणून अस्मिता खुश होते. तर समीरा असं सोंग घेऊन बसलेली साक्षी सुद्धा हसत चॅटिंग करत असते. जगाच्या नजरेत साक्षी मेली आहे. आता ती समीरा शेख अशी नवी ओळख घेऊन वावरतेय. आता साक्षीने ती समीरा शेख आहे हे दाखवण्यासाठी सोशल मीडियावर काही ठिकाणी फेक अकाउंट ओपन केले आहेत. आणि याच अकाऊंटवरून ती सचिनसोबत गप्पा मारतेय. आता सचिनच्या येण्याने सुभेदारांपुढे कोणतं नवं संकट उभं राहणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .मित्रांसोबत दारू प्यायला जाताय? मग पुष्कर श्रोत्रीने सांगितलेले 'हे' चार नियम नक्की पाळा, म्हणतो- माझे वडील म्हणाले... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.