Premier

सुभेदारांच्या घरात येणार छोटासा पाहुणा; 'ठरलं तर मग' मध्ये पुढे काय घडणार? 'तो' फोटो चर्चेत

THARAL TAR MAG UPDATE: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मध्ये आता नवीन पाहुण्याची एंट्री होणार आहे. मालिकेतील एक फोटो आता चर्चेत आहे.
THARLA TAR MAG

THARLA TAR MAG

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' गेले काही वर्ष प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतेय. ही मालिका गेले तीन वर्ष टीआरपीच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. नुकतेच मालिकेने १००० भाग पूर्ण केलेत. यानिमित्ताने सेटवर सेलिब्रेशनदेखील करण्यात आलं. त्यामुळे सगळेच आनंदात आहेत. अशातच मालिकेत कायम निरनिराळे ट्विस्ट येत असतात. मालिकेतील याच गमती कलाकार आपल्या इंस्टाग्रामवर शेअर करताना दिसतात. आता मालिकेतील कलाकाराने असाच एक फोटो चाहत्यांसोबत शेअर केला आहे जो पाहून प्रेक्षक खुश झालेत. यामुळे मालिकेत नवीन पाहुणा येणार असल्याची हिंट मिळालीये.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
marathi entertainment
Tharla Tar Mag

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com