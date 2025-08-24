तुमचं तुम्ही बघायचं... लग्न झाल्यावर सोहम आणि सुनबाईला वेगळा संसार थाटून देणार आहेत सुचित्रा बांदेकर; म्हणाल्या- माझ्या सासूबाईंनी मला...

'वाहिनीसाहेब' बनून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री सुचित्रा बांदेकर आणि 'होम मिनिस्टर' मधून प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहोचलेले अभिनेते आदेश बांदेकर यांच्या लेकाच्या लग्नाची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. सोहम सध्या ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ आणि ‘ठरलं तर मग’ या मालिकांचा निर्माता म्हणून जबाबदारी संभाळतोय. अशातच राजश्री मराठीने दिलेल्या वृत्तानुसार तो लवकरच अभिनेत्री पूजा बिरारी हिच्यासोबत लग्नगाठ बांधणार असल्याचं समोर आलंय. आता सुचित्रा बांदेकर यांनी मुलाखतीत लेकाच्या लग्नावर भाष्य केलंय. .सुचित्रा बांदेकर यांनी नुकतीच ‘राजश्री मराठी’ला मुलाखत दिली. यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या, 'सोहमचं लग्न हे आता माझ्यासाठी प्राधान्य आहे. मला असं वाटतं मुलांनी वेळेत सेटल व्हायला पाहिजे. कशाला उगाच वेळ काढत बसायचं? लग्नानंतर तुमच्या आयुष्याची एक सेकंड इनिंग सुरू होते…लग्न ही संकल्पना किती छान आहे दोघांनी मिळून आपलं आयुष्य सुरू करायचं हे छानच आहे. मला कूल सासूबाई व्हायचं आहे. जसं आदेशच्या आईचं म्हणणं होतं तेच मी सोहमला सांगणार आहे.' .सोहमला देणार आहेत सल्ला सुचित्रा पुढे म्हणाल्या, 'लग्न झाल्यावर मुलांनी वेगळं राहायचं, तुमचा संसार तुम्ही करायचा. तुम्हाला काही लागलं तर मी आहे. रोज माझ्याकडे घरी येऊन जेवा, काहीच हरकत नाही पण, त्यानंतर तुमचा संसार तुम्ही करा. सोहमला सुद्धा मी हेच सांगितलं आहे, लग्न झालं की वेगळं राहायचं. मस्त मजेत राहा. समोरच्या मुलीचं सुद्धा माहेर आहे, तिचेही आई-बाबा आहेत. सगळ्यांनी मस्त राहा…मी इतकी वर्षे माझं घर सांभाळलं आता तुम्ही तुमचं करा.' .कोण आहे सून? त्या पुढे म्हणाल्या, 'मी अशी कधीच लाख रुपयांची साडी वगैरे घेतलेली नाहीये. पण, कदाचित सोहमच्या लग्नासाठी घेऊ शकते. आता तो २८ वर्षांचा आहे त्यामुळे आता लवकरच त्यांच्या लग्नाचं बघायचं आहे. बांदेकरांची सून कोण आहे हे तुम्हाला थोड्या दिवसांतच कळेल.' मात्र सुचित्रा यांनी मुलाखतीत होणाऱ्या सुनेबद्दल काहीही सांगितलेलं नाही. .जेव्हा हेमा मालिनीला लग्न करून घरी घेऊन आलेले धर्मेंद्र; सवतीला पाहून काय म्हणालेल्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.