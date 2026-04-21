हिरोइनला एवढी नटवी केली की... 'बागबान'चित्रपटावर संतापल्या सुहास जोशी; म्हणाल्या- मराठीची कॉपी करून...

'झिम्मा', 'मुंबई पुणे मुंबई २', 'प्रेमासाठी', 'बोगदा' यांसारख्या असंख्य चित्रपटात आपल्या अभिनयाची ताकद दाखवणाऱ्या सुहास जोशी यांनी मराठी इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःची वेगळी जागा निर्माण केली. इतकंच नाही त्यांचं हिंदीमध्येही आपलं असं हक्काचं स्थान आहे. 'मुंज्या' मधली त्यांनी साकारलेली आजी सगळ्यांच्या लक्षात आहे. मात्र सुहास यांनी मराठी 'बागबान'मध्ये काम केलेलं हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? 'बागबान' या चित्रपटाची कथा सुहास जोशी यांच्या 'तू तिथे मी' या सिनेमावरून घेण्यात आली. मात्र त्याचं कोणतंही क्रेडिट चित्रपटाच्या लेखकांना, दिग्दर्शकाला देण्यात आलं नाही. याबद्दल सुहास यांनी आपलं मत स्पष्टपणे मांडलं होतं. .'झिम्मा २' निमित्त सुहास यांनी लेट्स अप या मराठी युट्युब चॅनेलला मुलाखत दिली होती. त्यात या चित्रपटाबद्दल बोलताना सुहास म्हणाल्या, 'मला आठवतंय हे हिंदीचं काय असतं आपल्याला काय कळत नाही. पण मला वाटतं बच्चन साहेबांचा मेकअप मन मराठी होता. त्याने हा सिनेमा त्यांना सांगितला होता. तुम्हाला आणि जया यांना करायचा असेल तर हा चांगला विषय आहे. तेव्हा स्मिता तळवलकर निर्माती होती. तिचीही अपेक्षा होती की जर बच्चन साहेबांनी हा सिनेमा हिंदीत केला तर तिचं एक पाऊल पुढे पडलं असतं. पण तेव्हा बच्चन म्हणाले की नाही हा तर पूर्ण मराठी विषय आहे. आम्ही घरी गेलो नंतर आम्ही थेट बागबानची जाहिरात पाहिली.'.पुढे त्या म्हणाल्या, 'स्मितापण चकीत झाली की मला नाही पण शन्नांना तरी काही द्यायला पाहिजे. मी जेव्हा बागबान पाहिला, हिंदी सिनेमा असल्यामुळे त्याचा सगळा ग्रँडनेस त्यात होता. पण त्याचा जो जीव होता ना तो सगळं मिसिंग आहे. कारण हिरोईनला इतकी नटवी करूनच घोळ घातला. असं मला स्वतःला वाटतं. बच्चन साहेब अप्रतिम, शेवटचा पीस जो आहे काहीच्या काही सुंदर केलाय. पण हो भावला नाही पुढे. 'तू तिथे मी' मध्ये सगळे चांगले आहेत. गैरसमज आहेत फक्त. मला वाटतं त्यामुळे जास्त सक्सेस मिळालं.'