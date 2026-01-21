Premier

मराठी बोललीच पाहिजे अशी सक्ती माझ्यावर करू नका... सुनील शेट्टीचं वक्तव्य चर्चेत; म्हणतो- कोणाच्या दबावाखाली

SUNIEL SHETTY TALKED ABOUT MARATHI LANGAUGE : अभिनेता सुनील शेट्टी याने माझ्यावर मराठी बोलण्यासाठी जबरदस्ती करू नका असं सांगत वादग्रस्त विधान केलंय. त्याचं हे विधान सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.
suniel shetty

suniel shetty

esakal

Payal Naik
Updated on

बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टी सध्या त्याच्या 'बॉर्डर २' या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. लवकरच हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सुनील शेट्टीला प्रेक्षकांनी कायमच भरभरून प्रेम दिलंय. त्याच्या चित्रपटातील भूमिकांना प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलंय. सुनील कायमच आपली मतं मोकळेपणाने मांडताना दिसतो. मात्र आता तो असं काहीतरी बोललाय जे ऐकून प्रेक्षकांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेलीये. सुनीलने मराठी भाषेबद्दल वादग्रस्त व्यक्तव्य केलं आहे. असं तो नेमकं काय म्हणालाय?

Loading content, please wait...
bollywood
Entertainment news
suniel shetty
Entertainment Field
marathi entertainment
bollywod actor

Related Stories

No stories found.