मराठी बोललीच पाहिजे अशी सक्ती माझ्यावर करू नका... सुनील शेट्टीचं वक्तव्य चर्चेत; म्हणतो- कोणाच्या दबावाखाली

बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टी सध्या त्याच्या 'बॉर्डर २' या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. लवकरच हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सुनील शेट्टीला प्रेक्षकांनी कायमच भरभरून प्रेम दिलंय. त्याच्या चित्रपटातील भूमिकांना प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलंय. सुनील कायमच आपली मतं मोकळेपणाने मांडताना दिसतो. मात्र आता तो असं काहीतरी बोललाय जे ऐकून प्रेक्षकांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेलीये. सुनीलने मराठी भाषेबद्दल वादग्रस्त व्यक्तव्य केलं आहे. असं तो नेमकं काय म्हणालाय?.सुनील शेट्टीने नुकतीच ANI ला मुलाखत दिली. त्यात बोलताना तो म्हणाला, 'मी खूप लहान असताना माझ्या गावाहून (मंगळुरू) इथे आलो. संधी शोधण्यासाठी मी इथे आलो होतो, माझी ओळख बदलण्यासाठी नाही. भौगोलिक परिस्थिती बदलली तरी तुमची मूळ ओळख बदलत नाही. माझ्या प्रत्येक कामात तुम्हाला 'मंगळुरू'ची झलक दिसेल.' मराठी भाषेबद्दल विचारल्यावर तो म्हणाला, 'जेव्हा कोणी मला विचारतं की मराठीचं काय? तेव्हा मी म्हणतो, मराठीचं काय? मराठी बोललीच पाहिजे अशी सक्ती माझ्यावर करू नका. मी ती भाषा तेव्हाच बोलेन जेव्हा माझी इच्छा असेल. मला भाषा बोलण्यासाठी भाग पाडू नका.'.तो पुढे म्हणाला, 'जर ही माझी कर्मभूमी आहे, तर इथली भाषा शिकल्याने अनेक लोक आनंदी होतील, हे मला माहित आहे. भाषा हे संवादाचे माध्यम आहे, कोणाच्या दबावाखाली येऊन पाळायचा नियम नाही. माझा विरोध भाषेला नसून ती लादण्याला आहे. मुंबईत राहणारी आजची अनेक महाराष्ट्रीयन मुले जितकी चांगली मराठी बोलत नसतील, त्यापेक्षाही उत्तम मराठी मी बोलतो. पण जेव्हा आपण एखादी गोष्ट स्वतःच्या इच्छेने शिकतो, तेव्हा ती अधिक चांगल्या प्रकारे आत्मसात करता येते.'.