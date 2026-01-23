छोट्या मुलासारखी आईची काळजी घेतोय सनी देओल; प्रकाश कौर यांना हाताला धरून नेणाऱ्या अभिनेत्याला पाहून नेटकरी भावुक; म्हणतात

बॉलिवूड अभिनेता सानी देओल याचा 'बॉर्डर २' आज २३ जानेवारी रोजी संपूर्ण देशभरात प्रदर्शित झालाय. त्यात यात त्याच्यासोबत वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी मुख्य भूमिकेत आहेत. जे पी दत्ता यांच्या १९९७ साली आलेल्या बॉर्डर या चित्रपटाचा हा सिक्वेल आहे. एकीकडे सनी त्याच्या चित्रपटासाठी चर्चेत आहे तर दुसरीकडे तो त्याची आई प्रकाश कौर यांच्यासोबत दिसला आहे. अभिनेते धर्मेंद्र यांचं दोन महिने उलटले आहेत. त्यानंतर प्रकाश कौर पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिसल्यात. या व्हिडिओमध्ये सनी आईची काळजी घेताना दिसतोय. जे पाहून नेटकरी भावुक झालेत. .नोव्हेंबर २०२५ मध्ये धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर आई प्रकाश या सनीच्या पहिल्या प्रायोरिटी आहेत. त्यांच्या तब्येतीकडे लक्ष देण्याचं काम सनी निगुतीने करतोय. अशातच त्याचा एक व्हिडिओ समोर आलाय ज्यात तो आई प्रकाश कौर यांच्यासोबत एका ठिकाणाहून बाहेर पडताना दिसतोय. त्याने आईचा हात घट्ट पकडलाय आणि त्यांना आरामात चालवून घेऊन जाताना दिसतोय. एकूणच तो आईची काळजी घेताना दिसतोय. त्याचा हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी आनंदी झालेत. त्यांनी कमेंट करत आपल्या लाडक्या कलाकाराचं कौतुक केलंय. चाहत्यांनी त्याच्या व्हिडिओवर दिलवाले इमोजी पोस्ट केलेत. .तर दुसरीकडे सनीच्या चित्रपटाची चर्चा आहे. 'बॉर्डर २' हा या वर्षी प्रदर्शित होणाऱ्या मोठ्या चित्रपटांपैकी एक आहे. त्यामुळे हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर किती यशस्वी होतो हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. चित्रपटाने ऍडव्हान्स बुकिंगमध्ये १२ कोटींची कमाई केली होती. आता पहिल्या दिवशी हा चित्रपट किती कमाई करणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. .Border 2 X Review: झकास की भकास? प्रेक्षकांना कसा वाटला 'बॉर्डर २'; काय म्हणाले नेटकरी? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.