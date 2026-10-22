सुरज चव्हाणच्या लेकीला पाहिलंत का? थाटामाटात घरी आणलं, पायाचे ठसे उमटवले, व्हिडिओत दिसला चेहरा

'बिग बॉस मराठी ५' चा विजेता सुरज चव्हाण कायमच सोशल मीडियावर चर्चेत असतो. त्याने त्याच्या वागण्याने 'बिग बॉस माराठी ' मध्ये प्रेक्षकांची मनं जिंकली. घरातून बाहेर येताच त्याने संजनासोबत लग्नगाठ बांधली. त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल जाणून घेण्यास चाहते कायम उत्सुक असतात. सुरजने फार खडतर काळ पाहिलाय ज्यामुळे त्याला आता मिळालेल्या प्रत्येक गोष्टीची किंमत आहे. आणि त्याच्या याच स्वभावामुळे अनेक चाहते त्याच्याशी जोडलेले राहतात. काही दिवसांपूर्वीच सुरजला मुलगी झाली. तिला पाहण्यासाठी सूरज हॉस्पिटलमध्ये गेला होता तेव्हाही तिथे चाहत्यांची गर्दी होती. आता त्याने थाटामाटात मुलीला घरी आणलंय. त्यात तिचा चेहरादेखील दिसतोय. .सुरजच्या मुलीचा जन्म कृष्णजन्माष्टमीच्या दिवशी झाला. त्यामुळे त्याने घरी राधा आली असं म्हणत चाहत्यांना गुडन्यूज दिलेली. त्यानंतर संजना लेकीला घेऊन माहेरी गेलेली. आता ती पुन्हा स्वतःच्या घरी परतली आहे. लेकीच्या स्वागतासाठी सुरजने खास सजावट केली होती. त्याने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून एक व्हिडिओ शेअर केलाय ज्यात त्याने लेकीच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी केल्याचं दिसतंय. मोठमोठ्या रांगोळ्या, फुलं, अशी बरीच सजावट केलीये. हा व्हिडीओ शेअर करत सूरजने ‘माझी लाडाची लक्ष्मी आली सोन पावली’ असं कॅप्शन दिलं आहे. या व्हिडिओमध्ये सुरजच्या लेकीचा चेहरादेखील दिसतोय. .हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. सुरजच्या या व्हिडिओवर चाहत्यांनी अनेक कमेंट केल्यात. तू खूप चांगला बाबा होशील, पोरीच्या स्वागतासाठी एवढं केलंस खूप भारी, तुझं जग बदलताना पाहिलयं सूरज… याहून सुंदर गोष्ट कोणतीच नाही, सुरजच्या घरी पोरीच्या रूपात साक्षात लक्ष्मी आली अशा कमेंट करत नेटकऱ्यांनी सुरजचं कौतुक केलंय..वयाच्या ३९ व्या वर्षीही अविवाहित का आहे ललित प्रभाकर? सांगितलं लग्न न करण्याचं कारण, म्हणाला- मला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.