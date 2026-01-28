माझा विश्वास बसत नाहीये की... अजित पवार यांच्या निधनाने सुरज चव्हाणला शोक अनावर; म्हणाला- माझ्यासारख्या मुलाला त्यांनी

आजचा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणातला काळा दिवस म्हणून ओळखला जाईल. आज २८ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्राचे माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं अपघाती निधन झालं. त्यांच्या निधनामुळे सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसलाय. संपूर्ण महाराष्ट्राची जनता त्यांच्या निधनावर हळहळ व्यक्त करतेय. लोकांची कामं करणारा नेता गेला अशी भावना सध्या जनमानसात आहे. त्यांच्या निधनानंतर अनेकांनी शोक व्यक्त केला. आता 'बिग बॉस मराठी ५' चा विजेता सुरज चव्हाण यानेही दादांसाठी डोळ्यात पाणी आणणारी पोस्ट शेअर केलीये. .सुरजने अजित पवार यांच्यासोबतच एक फोटो पोस्ट केलाय. पोस्ट करत त्याने लिहिलं, 'मित्रांनो माझा देव चोरला आज... मित्रांनो मला अजिबात विश्वास होत नाहीये की आपले लाडके कार्यसम्राट अजित दादा आपल्यात नाहीयेत…माझ्यासारख्या गरीब मुलाला त्यांनी इतकं सोन्यासारखं घर बांधून दिलं…माझी काळजी घेतली..मला नवीन आयुष्य मिळवून दिलं… अजित दादांसारखा देव माणूस या जगात नाही…याचं मला लई वाईट वाटतय…लई दुःख होतंय… माझ्या आई आप्पा नंतर अजित दादाने माझ्यासाठी इतकं केलं मी आयुष्यभर त्यांची आठवण माझ्या काळजात सांभाळून ठेवेन... दादा तुम्हाला भावपूर्ण श्रद्धांजली... तुमचाच सूरज...'.सुरज 'बिग बॉस मराठी ५' जिंकल्यानंतर त्याला घर बांधून देणार असं अजित पवार म्हणाले होते. आणि त्यांनी तो शब्द खरा केला. त्यानंतर सूरजला त्यांनी सुंदर असा बंगला बांधून दिला. आता सुरजने त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केलाय. आपल्यावर त्यांचे खूप उपकार आहेत अशी त्याची भावना आहे. आज सकाळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला बारामती विमानतळाजवळ भीषण अपघात झाला. या अपघातात अजित पवार यांच्यासह एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला..मी मरणार होतो... अभिनेत्याने सोडलेली इंडस्ट्री; म्हणाला- माझ्याकडून वडिलांचा अपमान झाला तो त्यांनी लिहून ठेवला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.