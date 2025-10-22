Premier

त्या चर्चा खऱ्या ठरल्या! सुयश आईवडिलांसोबत घरी मात्र आयुषी तिसऱ्याच व्यक्तीसोबत साजरी करतेय दिवाळी; फोटो चर्चेत

SUYASH TILAK AYUSHI BHAVE CELEBRATES SEPERATE DIWALI: लोकप्रिय अभिनेता सुयश टिळक आणि अभिनेत्री आयुषी भावे यांच्या नात्यात आता तिसऱ्याच व्यक्तीची एंट्री झाली आहे.
मराठी अभिनेता सुयश टिळक आणि अभिनेत्री आयुषी भावे गेले काही महिने चाहत्यांमध्ये चर्चेत आहेत. सुयश आणि आयुषी यांच्या वैवाहिक आयुष्यात वादळ आल्याच्या चर्चा होत्या. त्यांच्या नात्यात काहीतरी बिनसलं असल्याचं बोललं जातंय. आता पुन्हा एकदा त्यांच्यामध्ये सारंकाही आलबेल नसल्याचं दिसतंय. त्याचं कारण ठरतंय सुयश आणि आयुषी यांचे दिवाळी फोटो. या दिवाळी फोटोंमध्ये सुयश आणि आयुषी या दोघांनीही वेगवेगळे फोटो शेअर केले आहेत. सोबतच आयुषीच्या आयुष्यात तिसऱ्याचं व्यक्तीची एंट्री झाल्याचं दिसतंय.

