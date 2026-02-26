'स्वराज्यरक्षक संभाजी' फेम अभिनेत्रीची हिंदी मालिकेत एंट्री; दिसणार भयानक अवतारात; प्रोमो पाहून प्रेक्षक थक्क

मराठी मालिकाविश्वातील अनेक अभिनेत्री आहेत ज्या हिंदी मालिकांमध्ये महत्वाची भूमिका साकारताना दिसतात. मानसी साळवी, उषा नाडकर्णी, सुप्रिया पिळगावकर, स्नेहा वाघ यांच्यासह अनेक अभिनेत्री हिंदी मालिकांमध्ये दिसतात. या अभिनेत्रींनी हिंदी प्रेक्षकांमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केलीये. अशातच आता आणखी एक अभिनेत्री हिंदी मालिकेत आपलं स्थान निर्माण करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. मराठी मालिकांमधील गाजलेली खलनायिका आता हिंदीमध्ये सगळ्यांची झोप उडवायला येतेय. .ही अभिनेत्री आहे 'स्वराज्यरक्षक संभाजी' मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय खलनायिका स्नेहलता वसईकर. स्नेहलताने अनेक मराठी मालिकांमध्ये काम केलं. तिने बहुतेक मालिकांमध्ये खलनायिकेची भूमिका साकारली आहे. ती 'बिग बॉस मराठी' मध्येदेखील झळकली. स्नेहलता आता हिंदी मालिकेत झळकणार आहे तेही मुख्य भूमिकेत. स्नेहलताने इन्स्टाग्रामवर या हिंदी मालिकेचा प्रोमो शेअर करत ही आनंदाची बातमी सर्वांना दिली आहे. ती सोनी टीव्हीवरील 'वशीकरणं- किस पर रखे विश्वास' या मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. .या मालिकेचा प्रोमो तिने शेअर केला आहे. प्रोमोमधील अभिनेत्रीचा आवाज आणि तिचा लूक प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलाय. तिचा लूक सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतोय. तर हा प्रोमो पाहून भीतीची लहर उठते असंही प्रेक्षकांनी म्हटलंय. आता या थ्रिलर मालिकेत आणखी कोणकोणते कलाकार झळकणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ही मालिका कधीपासून सुरू होणार हे स्पष्ट झालेलं नसलं तरी प्रेक्षक मात्र आतुरतेने या मालिकेची वाट पाहत आहेत. .दोन जोड्या, दोन हटके अंदाज! 'लग्नानंतर होईलच प्रेम'मध्ये रेट्रो आणि काऊबॉय स्टाईल प्री-वेडिंग शूटचा तडका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.