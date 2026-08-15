तीन वेळा अबॉर्शन झालं... स्वाती देवलने सांगितला डोळ्यात पाणी आणणारा प्रसंग; म्हणाली, 'तुषार खूप रडला कारण...

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्रींमध्ये स्वतःचं स्थान निर्माण करणारी अभिनेत्री म्हणजे स्वाती देवल. तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. 'माझी तुझी रेशीमगाठ' असो किंवा 'लक्ष्मीनिवास' प्रत्येक मालिकेत तिने तिची वेगळी छाप पाडली. तिने मराठीसोबतच ‘मनपसंद की शादी’ सारख्या हिंदी मालिकेतही काम केलं. मात्र स्वातीचा इथवरचा प्रवास मुळीच सोपा नव्हता. तिने जिद्दीने हे यश मिळवलंय. मात्र करिअरसोबतच वैयक्तिक आयुष्यातही ती तितकीच स्ट्रगल करत होती. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत स्वातीने तिच्या गरोदरपणातील स्ट्रगलबद्दल सांगितलंय. .स्वातीने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'लग्नानंतर वर्षभराने मला दिवस गेले. तेव्हा एक प्रॉब्लेम झाला होता…खरंतर, ही खूप खासगी गोष्ट आहे. मला सातव्या महिन्यातच डिलिव्हरी करून घ्यावी लागली होती. बाळाचा थोडा प्रॉब्लेम झाला होता. त्यावेळी मी ‘रेतीवाला’ गाण्याच्या शूटिंगला गेले होते. डान्स, उड्या मारणं झालं होतं…त्याचा मला भयंकर त्रास झाला. तो काळ खरंच खूप जास्त त्रासदायक होता. मला शारीरिक वेदना होत होत्या, मानसिक खच्चीकरण झालं. कामं मिळत नव्हती…तो काळ फार वाईट होता. त्यावेळी असं वाटलं होतं सगळं सोडून द्यावं…मूलबाळ झाल्यावर पुन्हा छान नोकरी करावी.'.ती पुढे म्हणाली, 'पहिल्या बाळाच्या वेळेस असं झालं पुढे, दुसरं-तिसरं पण अबॉर्शन झालं. मला यादरम्यान, खरंच खूप त्रास झाला होता. ती संपूर्ण प्रक्रिया माझ्यासाठी खूप वाईट आणि त्रासदायक होती. पहिल्या प्रेग्नन्सीच्या वेळेला जेव्हा समजलं की, असा-असा प्रॉब्लेम आहे तेव्हा तुषार कॉमेडी एक्स्प्रेस शो करत होता. तर त्यावेळी तुषार ‘वॉटर किंगडम’ला शूट करत होता आणि डॉक्टरकडे मी एकटीच गेले होते. डॉक्टरांनी मला सांगितलं की, बाळंतपण करावं लागेल…समस्या आहेत. मग, तुषारला कसं सांगायचं या सगळ्याचा विचार करून मला खूप वाईट वाटलं होतं. दुसऱ्या अबॉर्शनच्या वेळेला सुद्धा मी एकटीच घरात होते आणि मी एकटीच डॉक्टरकडे जाऊन आले होते. दुसऱ्यावेळी पण तुषार शूटिंगला होता. यात त्याची काहीच चूक नाहीये. कारण, खरंच त्याला येता यायचं नाही. .स्वाती पुढे म्हणाली, 'तिसऱ्यावेळी अबॉर्शन झालं तेव्हा तुषार खूप रडला होता. आम्हाला दोघांनाही बाळाची खूप इच्छा होती. आपल्या बाबतीत असं का होतंय असंही वाटलं. खरंतर, त्यानंतर मग माझ्या मनात प्रेग्नन्सीची भीती बसली होती. मग थोडे महिने मी नीट कामाकडे लक्ष दिलं आणि मग चान्स घेतला.' .महिलांविषयीचा 'तो' प्रश्न आणि स्पर्धकाने खेळ सोडला; बरोबर उत्तराने मिळाले असते ५० लाख; तुम्हाला येतंय का उत्तर? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.