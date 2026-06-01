ओटीपोटावरची चरबी घालवायला जास्त व्यायाम करताय? तापसी पन्नूने केलेली चूक तुम्ही करू नका; अभिनेत्री म्हणाली, 'मी बारीक होण्यासाठी...'

सध्याच्या जगात फॅशन आणि फिटनेस ही अनेक मुलींची प्राथमिकता असते.आपण सुंदर दिसायला हवं यासाठी मुली वाट्टेल ते करायला तयार असतात. झिरो फिगर दिसावं म्हणून कधीकधी औषधांचं सेवनही केलं जातं. काहीजण खूप कठीण असं वर्क आउट करताना दिसतात. असंच काहीतरी अभिनेत्री तापसी पन्नूदेखील करत होती. ओटीपोटावरील चरबी कमी करण्यासाठी ती खूप जास्त व्यायाम करत होती. मात्र खरं तर झिरो फिगरपेक्षा तंदुरुस्त असणं जास्त गरजेचं असतं हे तापसी पन्नूला खूप उशिरा लक्षात आलं. त्यामुळे तरुणींनी ही चूक करू नये रस्ताही तापसीने खास स्टोरी शेअर केलीये. .तापसीने इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर केलीये. यात तिने मुलींना सल्ला देत लिहिलं, 'तरुण मुलींना झिरो फिगर मिळवण्याचे इतके वेड लागले आहे की, त्यासाठी त्या आरोग्याकडेही दुर्लक्ष करतात. कधीकाळी मलासुद्धा झिरो फिगर पाहिजे होती, पण मी लहानपणापासून खूप तंदुरुस्त होते. ओटीपोटावर चरबी होती आणि ती काही केल्या कमी होत नव्हती. ती घालवण्यासाठी मी खूप जास्त आणि जड वर्कआऊट करायचे; यामुळे मी अनेकदा स्वतःला त्रास करून घेत ट्रॉर्चर केले. .अति व्यायाम करून त्रास देणं सोडापुढे तापसी म्हणाली, 'फोटोसाठी आणि सोशल मीडियासाठी लोकांना झिरो फिगर हवी असते, पण प्रत्यक्षात अशी ओटीपोटावर असलेली चरबी ही शरीरासाठी चांगली असते. ही चरबी फक्त फॅट नसून ती ‘वॉटर रिटेन्शन’ही असू शकते. तुम्ही चरबी कमी करण्यासाठी जेव्हा जास्त व्यायाम करता तेव्हा शरीरातील पाणी कमी होण्याऐवजी शरीर ते साठवून ठेवू लागते. जास्त वर्कआउटमुळे अशी चरबी आणखी वाढू शकते, त्यामुळे फोटोसाठी स्वतःला अति व्यायाम करून त्रास देणं सोडा. शरीर निरोगी आणि सुदृढ कसे राहील याकडे लक्ष द्या.'.प्रत्येक मुलगी दुसऱ्या मुलीसारखी दिसू शकत नाहीती पुढे म्हणाली, 'प्रत्येक स्त्रीचे शरीर वेगळे असते आणि हार्मोनल बदलांमुळे शरीरात रोज वेगवेगळे बदल होत असतात, त्यामुळे रोज पोट एकसारखेच दिसेल असे नाही. महिलांना प्रजनन अवयव असल्यामुळे त्या भागात पाणी साठणे आणि त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे असते, त्यामुळे प्रत्येक मुलगी दुसऱ्या मुलीसारखी दिसू शकत नाही. प्रत्येक स्त्रीची फिगर झिरो फिगर असणं शक्य नाही हे स्वीकारणे महत्त्वाचं आहे. हे सत्य आपल्याला खूप उशिरा समजल्याने आपण स्वतःच्या शरीराला अनावश्यक त्रास दिला.' तापसी यापूर्वी 'अस्सी' चित्रपटात दिसली होती. आता ती 'गांधारी' या चित्रपटात दिसणार आहे. .काम तर करायची नाहीच उलट... सुप्रिया पाठारेंना कामवालीचा आलेला असा अनुभव की त्यांनी हातच जोडले; म्हणाल्या- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.