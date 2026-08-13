माझी भूमिका : ‘वैयक्तिक आयुष्यातही सकारात्मक बदल’

तन्वी मुंडले, अभिनेत्रीविसरू नको तू मला’ ही मालिका संपूर्ण महाराष्ट्रातून प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळवतेय, याचा मला खूप आनंद आहे. ‘स्टार प्रवाह’वर नुकत्याच सुरू झालेल्या या मालिकेत मी डॉक्टर वैदेहीची भूमिका साकारतेय. याआधीही वाहिनीकडून मला अनेक भूमिकांसाठी विचारणा झाली होती. मात्र, त्या वेळी माझ्या इतर कमिटमेंट्स असल्यामुळे काम करणं शक्य झालं नाही. ‘विसरू नको तू मला’च्या निमित्ताने मात्र सगळ्या गोष्टी छान जुळून आल्या आणि डॉक्टर वैदेहीची भूमिका साकारण्याची संधी मला मिळाली..वैदेही हे पात्र माझ्यासाठी खूप खास आहे. वैदेही लहान असतानाच योग्य आरोग्य सुविधा न मिळाल्यामुळे तिच्या आईचा दुर्धर आजाराने मृत्यू होतो. या घटनेचा तिच्या मनावर खूप मोठा परिणाम होतो. तेव्हाच ती डॉक्टर होण्याचा आणि रुग्णांची सेवा करण्याचा निर्णय घेते. आपल्या आईच्या नावाने हॉस्पिटल सुरू करण्याचं तिचं स्वप्न आहे. याच स्वप्नाचा पाठलाग करताना वैदेहीचा प्रवास मालिकेत पाहायला मिळणार आहे. हे पात्र साकारताना तिच्या भावना, तिच्या आयुष्यातील संघर्ष आणि तिचं स्वप्न समजून घेणं माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे..मालिकेत मी डॉक्टरची भूमिका साकारतेय, त्यामुळे डॉक्टरकीशी संबंधित अनेक गोष्टी भूमिकेच्या निमित्ताने शिकता आल्या. नाडी तपासणं, बीपी चेक करणं अशा अनेक गोष्टी मी शिकले. प्रत्येक भूमिका आपल्याला काहीतरी नवीन शिकवून जाते आणि वैदेहीची भूमिका साकारतानाही मला असाच एक वेगळा अनुभव मिळाला. एक मजेशीर गोष्ट सांगायची, तर खऱ्या आयुष्यात मला हॉस्पिटलमध्ये जायला भीती वाटायची. मात्र मालिकेत आतापर्यंत हॉस्पिटलमध्ये इतके सीन्स केले आहेत, की आता माझी ती भीती पूर्णपणे नाहीशी झाली आहे. त्यामुळे या भूमिकेमुळे अभिनयासोबतच माझ्या वैयक्तिक आयुष्यातही एक सकारात्मक बदल झाला आहे..‘विसरू नको तू मला’मधील माझे सगळे सहकलाकार खूप छान आहेत. प्रत्येकानं याआधी अनेक कामं केली असल्यामुळे प्रत्येकाकडून काही ना काही शिकायला मिळतंय. माझी एक सवय आहे, एखाद्या व्यक्तीची मला आवडलेली एखादी गोष्ट मी कायम लक्षात ठेवते. अभिनय करताना या सवयीचा मला खूप फायदा होतो असं मला वाटतं. त्यामुळे मी माझ्या प्रत्येक सहकलाकाराकडून रोज काहीतरी नवीन शिकण्याचा प्रयत्न करतेय. सेटवरचं वातावरणही खूप छान आहे आणि सगळ्यांची साथ मिळतेय..या मालिकेची कथा कोकणात घडते आणि मालिकेच्या सुरुवातीचं बरंचसं शूटिंग कोकणात झालं आहे. कोकण म्हटलं, की नुसतं नाव जरी कानावर पडलं तरी माझ्या मनात ओल्या मातीचा सुगंध दरवळतो. डोळ्यांसमोर अथांग समुद्र, नारळी-पोफळीच्या बागा, लाल मातीचे रस्ते आणि माणुसकीचा गोड स्पर्श उभा राहतो. कोकण म्हणजे निसर्गानं लिहिलेली एक सुंदर कविता आहे. माझा जन्मही कोकणातलाच असल्यामुळे माझ्याच जन्मभूमीत मालिकेचं शूटिंग होणं हा माझ्यासाठी खूप भाग्याचा आणि आनंदाचा अनुभव आहे. आपल्या मातीशी जोडलेलं काम करण्याची संधी मिळणं ही माझ्यासाठी खूप खास गोष्ट आहे..मालिकेत वैदेही सूर्याला सारखं ‘नॉनसेन्स’ म्हणत असते. अर्थात, ती कथानकाची गरज आहे; पण प्रेक्षकांना हा संवाद खूप आवडतोय. सोशल मीडियावरही ‘एकदा नॉनसेन्स म्हणून दाखवा ना’ अशा कॉमेंट्स येत आहेत. माझ्या कुटुंबातील अनेक जणांनीही त्यांना हा संवाद आवडत असल्याचं मला सांगितलं आहे. एखादी छोटीशी गोष्ट प्रेक्षकांच्या लक्षात राहते आणि त्यांना आवडते, हे कलाकार म्हणून खूप आनंद देणारं असतं. त्यामुळे ‘नॉनसेन्स’ या छोट्याशा शब्दाला मिळणारी दाद ऐकून मला खरंच खूप भारी वाटतं..‘विसरू नको तू मला’ आणि वैदेही ही भूमिका माझ्यासाठी खूप खास आहे. या भूमिकेच्या निमित्ताने मला अनेक नवीन गोष्टी शिकता आल्या, नवीन अनुभव घेता आले आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळतंय. त्यामुळे वैदेहीचा हा प्रवास माझ्यासाठी नक्कीच अविस्मरणीय ठरणार आहे.(शब्दांकन : आरसिन तांबोळी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.