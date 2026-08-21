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अमृतसर-अटारी स्पेशल एपिसोडसाठी धावत्या ट्रेनमध्ये शूटिंग; ‘तारिणी’च्या सेटवरील अनुभव सांगताना शिवानी म्हणते- इतकं भारी...

TARINI SERIAL SPECIAL EPISODE SHOOTING : 'सुवर्ण मंदिर' आणि 'जालियनवाला बाग' यांसारख्या ऐतिहासिक ठिकाणी शूट करण्याचा अनुभव खूप खास होता असं शिवानी सोनारने सांगितलंय.
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ESAKAL

Payal Naik
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छोट्या पडद्यावर गाजणाऱ्या मालिकांपैकी एक म्हणजे 'तारिणी' सगळ्यांना टक्कर देत 'तारिणी' मालिका टीआरपीमध्ये पहिल्या पाच मध्ये पोहोचलीये. या मालिकेची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. अशातच आता मालिकेत ऑपरेशन तिरंगा ही मोहीम दाखवण्यात येणार आहे. यात तारिणीची टीम चक्क ऐतिहासिक ठिकाणी जाऊन शूट करून आले आहेत. तारिणी म्हणजेच अभिनेत्री शिवानी सोनार हिने त्यानिमित्ताने तिला आलेला अनुभव शेअर केलाय.

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