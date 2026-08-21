अमृतसर-अटारी स्पेशल एपिसोडसाठी धावत्या ट्रेनमध्ये शूटिंग; ‘तारिणी’च्या सेटवरील अनुभव सांगताना शिवानी म्हणते- इतकं भारी...

छोट्या पडद्यावर गाजणाऱ्या मालिकांपैकी एक म्हणजे 'तारिणी' सगळ्यांना टक्कर देत 'तारिणी' मालिका टीआरपीमध्ये पहिल्या पाच मध्ये पोहोचलीये. या मालिकेची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. अशातच आता मालिकेत ऑपरेशन तिरंगा ही मोहीम दाखवण्यात येणार आहे. यात तारिणीची टीम चक्क ऐतिहासिक ठिकाणी जाऊन शूट करून आले आहेत. तारिणी म्हणजेच अभिनेत्री शिवानी सोनार हिने त्यानिमित्ताने तिला आलेला अनुभव शेअर केलाय. .सध्या मालिकेमध्ये देशाच्या सुरक्षेसाठी 'तारिणी' आपल्या भावना, वैयक्तिक आयुष्य आणि स्वतःची ओळख बाजूला ठेवून एका गुप्त मोहिमेवर निघाली आहे. या मोहिमेसाठी ती अमृतसरला पोहोचते. एका गूढ संदेशापासून सुरू झालेला तिचा प्रवास तिला बीएसएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत घेऊन जातो. तिथे भारताविरोधात रचल्या जात असलेल्या एका मोठ्या कटाची माहिती तिला मिळते. या कटात शत्रू देशातील काही महिलांचा सहभाग असल्याचा संशय आहे. या कटाचा शोध घेण्यासाठी तारिणीला कोणालाही आपली खरी ओळख न सांगता काम करायचं आहे. अमृतसरमध्ये मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ती संशयित सलमापर्यंत पोहोचते. या मिशनमध्ये प्रत्येक पाऊल धोक्याचं असणार आहे..अभिनेत्री शिवानी सोनार हिने अमृतसरमधील शूटिंगचा अनुभव सांगताना म्हटलं, “तारिणीसाठी अमृतसरला शूट करायला जाणार आहे हे कळलं तेव्हापासूनच मी खूप उत्सुक होते. त्याचवेळी थोडी नर्व्हसही होते. शूट कसं होईल, परवानग्या मिळतील का आणि एवढं सगळं काम वेळेत पूर्ण करता येईल का, याची काळजी होती. पण तिथे गेल्यावर शूट खूप छान झालं. 'सुवर्ण मंदिर' आणि 'जालियनवाला बाग' यांसारख्या ऐतिहासिक ठिकाणी शूट करण्याचा अनुभव खूप खास होता. तारिणीने मला आतापर्यंत खूप काही दिलं आहे. अमृतसर-अटारी ट्रेनमध्ये शूट करण्याचा अनुभव माझ्यासाठी खूपच खास आणि अविस्मरणीय होता. एखाद्या ऐतिहासिक ठिकाणी शूट करणं हीच मोठी गोष्ट आहे आणि मला आमच्या मालिकेसाठी अशा ठिकाणी शूट करण्याची संधी मिळणं, हे माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे..'तारिणीच्या व्यक्तिरेखेत राहून या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर काम करताना मला खूप वेगळा अनुभव मिळाला. या संपूर्ण शूटदरम्यान तारिणीचा प्रवास आणखी जवळून अनुभवता आला. माझ्यासाठी ही केवळ शूटिंगची संधी नव्हती, तर आयुष्यभर जपून ठेवावा असा अनुभव होता. हा अनुभव शक्य करून दिल्याबद्दल मी झी मराठी, निर्माते, दिग्दर्शक, प्रेक्षक आणि ‘तारिणी’च्या संपूर्ण टीमची मनापासून आभारी आहे. त्यांच्या पाठिंब्यामुळेच आम्हाला अशा खास आणि ऐतिहासिक ठिकाणी काम करता आलं. ‘तारिणी’ने मला आजवर अनेक सुंदर अनुभव दिले आहेत . या ठिकाणांचं वातावरण, तिथला इतिहास आणि तिथे काम करताना जाणवणारी ऊर्जा हे सगळं मनात कायम राहणार आहे.”.गौर कांती, घारे डोळे... 'ही' अभिनेत्री साकारणार स्टार प्रवाहच्या 'मी कात टाकली'मध्ये मुख्य भूमिका; अखेर चेहरा समोर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.