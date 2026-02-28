Taskaree: The Smugglers : सोन्याच्या तस्करीचा खेळ आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्याची झुंज ‘तस्करी’ सिरीजने ओटीटीवर निर्माण केला नवा ट्रेंड

गेल्या काही दिवसांपासून नेटफ्लिक्सवर 'तस्करी: द स्मगलर्स' ही वेब सिरीज चांगलीच ट्रेंडिंगमध्ये आहे. नीरज पांडे यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेली ही सिरीज सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. .पोलीस किंवा इतर तपास यंत्रणांवर आधारित अनेक चित्रपट आपण पाहिलेत, पण कस्टम विभागाच्या कामकाजावर आधारित एखादी कलाकृती कमीप्रमाणात दिसतात. याच वेगळेपणामुळे ही सिरीज प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे..प्रीमियर ५\n''मराठी शाळा योजना’ सुरू.सिरीजची मूळ कथा विमानतळावर चालणारी तस्करी, सोन्याची अवैध आयात-निर्यात आणि या सगळ्यात कस्टम अधिकारी कशा प्रकारे काम करतात, यावर आधारित आहे. विमानतळाच्या चकाकीमागे एक काळं जग कसं वसलेलं असतं, हे यात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे..नीरज पांडे हे त्यांच्या इतर चित्रपटांसारखे जिथे बुद्धीचा खेळ जास्त असतो. या सिरीजमध्येही त्यांनी तीच शैली वापरली आहे. कस्टम विभागातील अंतर्गत राजकारण, तिथली कार्यपद्धती आणि तस्करांच्या नवनवीन क्लृप्त्या पडद्यावर पाहणे रंजक वाटते..DEVKHEL REVIEW: १५ वर्षांची प्रथा, शंकासुराची शिक्षा अन् मृत्यूचं गूढ; कशी आहे अंकुश चौधरी प्राजक्ता माळीची 'देवखेळ' सीरिज.इम्रान हाश्मी: या सिरीजमध्ये इम्रान हाश्मी एका कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक कस्टम ऑफिसरच्या भूमिकेत आहे. त्याची ही भूमिका त्याच्या नेहमीच्या रोमँटिक इमेजपेक्षा खूप वेगळी आणि प्रभावी वाटते. .त्याने ही व्यक्तिरेखा उत्तमरित्या केली असली तरी, काही ठिकाणी ती थोडी कमी पडल्यासारखी वाटते. मात्र, त्याची एकूण एक्टिंग प्रभावी आहे.अमृता खानविलकर: अमृताची भूमिकाही चांगली आहे, परंतु त्या भूमिकेला अजून फुलवण्याची आणि त्यात वैविध्य आणण्याची संधी लेखकाकडे होती, असे जाणवते..शरद केळकर: सिरीजमधील नकारात्मक भूमिकेत शरद केळकर यांनी नेहमीप्रमाणे आपला प्रभाव पाडला आहे. परंतु, लेखकाने त्याच्या पात्राची मांडणी करताना त्याला अजून क्लिष्ट किंवा भीतीदायक दाखवायला हवे होते..या सिरीजमध्ये काही सकारात्मक गोष्टी असल्या तरी, काही बाबतीत ती उणी वाटते. या सिरीजमध्ये कोणताही गुन्हेगार किंवा केस इतक्या सहजतेने पकडली जाते की, त्यातला थरार थोडा कमी होतो. वास्तविक जीवनात कस्टम विभागाला इतक्या सहजतेने यश मिळत नाही, हे वास्तव कुठेतरी मांडणीत कमी पडले आहे. . लेखकाने गुन्हेगारांना आणि शरद केळकरच्या पात्राला 'गृहीत धरून' लिहिल्यासारखे वाटते. कस्टम विभागाला आधीच गुन्हेगार कोण आहे हे माहित असल्यासारखे दाखवल्यामुळे कथेत जी 'सस्पेन्स'ची मजा असायला हवी होती, ती थोडी कमी जाणवते..संवादाची भाषा साधी आणि सोपी असल्याने ती लोकांपर्यंत पोहोचते, पण कथेचा मांडणीचा क्रम अजून वेगळ्या आणि रंजक पद्धतीने मांडता आला असता. .इतक्या त्रुटी असूनही, नीरज पांडे यांनी विमानतळ आणि कस्टम विभागाचे कार्य नेमके कसे चालते, याचे चित्रण लोकांपर्यंत मनोरंजनाच्या माध्यमातून पोहोचवण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, तो निश्चितच कौतुकास्पद आहे. सामान्य नागरिकांना या विभागाबद्दल असलेली उत्सुकता या सिरीजमुळे काही प्रमाणात पूर्ण होते. .या सिरीजचे संगीत आणि तांत्रिक बाबी गोष्टीनुसार व्यवस्थित आहेत. मात्र, जर लेखन अधिक धारदार आणि पात्रे अधिक गुंतागुंतीची असती, तर ही सिरीज एक मास्टरपीस ठरली असती.माझं रेटिंग: ३.५ / ५ स्टार्स .याचे मुख्य कारण म्हणजे लिखाण, पात्रांची मांडणी आणि कथेचा विस्तार यामध्ये अजूनही खूप वाव होता. तरीही, एकदा पाहण्यासारखी ही एक रंजक वेब सिरीज आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.