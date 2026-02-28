Premier

Taskaree: The Smugglers : सोन्याच्या तस्करीचा खेळ आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्याची झुंज ‘तस्करी’ सिरीजने ओटीटीवर निर्माण केला नवा ट्रेंड

Netflix Series : नीरज पांडे यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेली ही सिरीज विमानतळावरील सोन्याच्या तस्करीचा काळा खेळ आणि कस्टम विभागाची गुप्त कारवाई उलगडते
intense customs investigation

सकाळ वृत्तसेवा
​गेल्या काही दिवसांपासून नेटफ्लिक्सवर 'तस्करी: द स्मगलर्स' ही वेब सिरीज चांगलीच ट्रेंडिंगमध्ये आहे. नीरज पांडे यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेली ही सिरीज सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

