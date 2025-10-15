Premier

ना बॉम्ब, ना भुईचक्र? तेजश्री प्रधानने स्वतःला दिली 'या' फटाक्याची उपमा; दिवाळीच्या आठवणी सांगत म्हणाली-

TEJASHREE PRADHAN SHARES DIWALI MEMORY: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने स्वतःला दिवाळीतल्या एका फटाक्याची उपमा दिलीये. सोबतच या दिवाळीत ती खास काय करणार याबद्दलही सांगितलं आहे.
TEJASHREE PRADHAN

TEJASHREE PRADHAN

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

प्रकाश, आनंद आणि आठवणींनी भरलेला सण म्हणजे ‘दिवाळी’. या निमित्ताने सगळीकडे उजळून निघालेलं वातावरण, फराळाच्या चविष्ट पंगती, आणि कुटुंबीय आणि मित्रपरिवार यांमधील गोडवा यामुळे दिवाळी खास ठरते. छोट्या-मोठ्या गोष्टींमध्ये प्रत्येकाची एक खास आठवण असते आणि कलाकारही त्याला अपवाद नाहीत. झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका ‘वीण दोघातली ही तुटेना’ मधील स्वानंदी ही भूमिका साकारणारी तेजश्री प्रधान हिने दिवाळीबद्दल तिच्या भावना उलगडून सांगितल्या .

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
Tejashree Pradhan
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com