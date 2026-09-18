तुझ्यासाठी प्रेमाची व्याख्या काय? तेजश्री प्रधानने साध्या सरळ शब्दात सांगितलं; म्हणते- इतका जवळचा एक माणूस...

Tejashree Pradhan: छोट्या पडद्यावरील सर्वाधिक लोकप्रिय असणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक म्हणजे तेजश्री प्रधान. तिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलंय. 'होणार सून मी या घरची' पासून आता 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेपर्यंत तिची लोकप्रियता वाढतच गेलीये. तिच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. ती नेहमीच तिचे विचार स्पष्टपणे मांडत आलीये. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिची प्रेमाची व्याख्या सांगितलीये. .तेजश्रीने करिअरप्रमाणेच आयुष्यातही अनेक चढउतार पाहिले. एकदा घटस्फोटाचा धक्का सहन केल्यानंतर तेजश्री पुन्हा कधी लग्न करणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. अशातच आता नुकतायच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या प्रेमाची व्याख्या सांगितलीये. तेजश्रीने नुकतीच ‘सिनेतडका २.०’ला मुलाखत दिली. यात तिने अनेक गोष्टींचा खुलासा केला. यात तिला तुझ्यासाठी प्रेमाची व्याख्या काय आहे?” असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना ती म्हणाली, '“काम संपवून आपल्याला घरी जाण्याचं मोटिव्ह मिळालं पाहिजे…इतका जवळचा वाटणारा आपला माणूस. हीच माझ्यासाठी [प्रेमाची व्याख्या आहे.' .यासोबतच तिला “तुला असं वाटतं का तू प्रेमात पडू शकतेस?'' असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर तिने 'हो अर्थात का नाही?' असं उत्तर दिलं. लग्न करून भविष्यात सेटल होण्याबद्दल विचारताच तेजश्री म्हणाली, 'हो का नाही? मलाही असं वाटतं. कारण, माझ्याहीपेक्षा जे माझे जवळचे मित्रमंडळी आहेत..त्यांचं सर्वांचं हे स्वप्न आहे की, माझं लग्न व्हावं.' आता चाहते तिच्या लग्नाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .'कौलारू माडी गं, हिरव्या बागा कोकणा...' गाण्यावर वर्षा उसगावकर, किशोरी शहाणे यांचा जबरदस्त डान्स; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.