Premier

मराठी की अमराठी... तेजश्री प्रधानला दुसऱ्या लग्नासाठी कसा मुलगा हवाय? म्हणते- माझा होणारा नवरा फक्त...

WHAT KIND OF PERSON TEJASHRI PRADHAN WANT FOR REMARRIAGE: मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने तिच्या दुसऱ्या लग्नाविषयी भाष्य केलं. दुसऱ्या लग्नासाठी तिला कसा जोडीदार हवाय हे तिने सांगितलं आहे.
TEJASHREE PRADHAN ON SECOND MARRIAGE

TEJASHREE PRADHAN ON SECOND MARRIAGE

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणारी लोकप्रिय अभिनेत्री तेजश्री प्रधान प्रेक्षकांच्या गळयातील ताईत आहे. तिच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड आहे. सध्या सगळीकडे तेजश्रीच्या दुसऱ्या लग्नाची चर्चा आहे. तिने पहिलं लग्न अभिनेता शशांक केतकर याच्याशी केलेलं. मात्र २०१५ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर आता तब्बल ११ वर्षांनी ती दुसऱ्या लग्नाबद्दल मोकळेपणाने बोलली आहे. आपल्याला लग्न करायचं असल्याचं तिने सांगितलं. मात्र यापूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिला कसा नवरा हवाय याबद्दल सांगितलं होतं.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
Tejashree Pradhan
Entertainment Field
marathi entertainment
Marathi News Esakal
www.esakal.com