स्टार प्रवाहवरची 'ही' नायिका आहे तेजश्री प्रधानची बेस्ट फ्रेंड; शेअर केला फोटो; म्हणाली, 'ती माझी सपोर्ट सिस्टीम...'

हिंदी असो किंवा मराठी, इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे कलाकार हे एकमेकांचे पाय खेचत असतात असं सर्वसामान्यपणे म्हटलं जातं. इथे दुसऱ्या कलाकाराचं यश कुणालाही सहन होत नाही, त्याच्या विरुद्ध कुरघोड्या केल्या जातात. खासकरून अभिनेत्रींमध्ये पटत नाही असं सांगितलं जातं. मात्र इंडस्ट्रीमध्ये अशाही काही अभिनेत्री आहेत ज्याची एकमेकांशी अतिशय घट्ट मैत्री आहे. त्यातील एक अभिनेत्री म्हणजे तेजश्री प्रधान. 'होणार सून मी ह्या घरची' मधून घराघरात पोहोचलेल्या तेजश्रीने नुकतीच एक पोस्ट केलीये. ज्यात तिने तिच्या इंडस्ट्रीमधल्या मैत्रीणीबद्दल सांगितलं आहे. तिने तिच्यासोबतचा फोटोही शेअर केलाय. कोण आहे ती अभिनेत्री? .तेजश्री कायमच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसोबत जोडलेली असते. ती कायमच तिचे फोटो आणि विचार चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. आपल्या आयुष्यात अनेक चढउतार पाहिल्यानंतर तेजश्री कायम मुलींना वेगवेगळे सल्ले देताना दिसते. तिच्या खाजगी आयुष्याबद्दलही अनेकदा गोष्टी शेअर करत असते. आता तिने केलेली एक पोस्ट सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चेत आहे. या पोस्टमध्ये तिने तिच्या इंडस्ट्रीमधल्या मैत्रिणीचा फोटो शेअर केलाय. .तेजश्रीने दुसऱ्या कुणा अभिनेत्रीचा नाही तर 'लागीरं झालं जी' मधील शिवानी बावकर हीच्यासोबतचा फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये शिवानीने पांढऱ्या रंगाचे कपडे परिधान केले आहेत, तर तेजश्रीने काळ्या रंगाचे कपडे परिधान केले आहेत. दोघीही अत्यंत सुंदर दिसत आहेत. हा फोटो शिवनीच्या वाढदिवसाचा आहे. हा दिवस त्यांनी एकत्र साजरा केल्याचं या फोटोवरून समजतंय. हा फोटो शेअर करताना तेजश्रीने लिहिले, "फोटो लवकर शेअर करू शकले नाही, नेहमीप्रमाणे आयुष्यभर लक्षात राहतील अशा आठवणी तयार करण्यात व्यग्र होते.".पुढे तिने लिहिलं, 'मोठी गोष्ट शॉर्टकटमध्ये सांगते "तेरा यार हूँ मैं", बाकी वाढदिवस तर आनंदात साजरा झाला, आता हे नवीन वर्षही तसेच असू दे, माय डार्लिंग सपोर्ट सिस्टिम.' तिच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी हार्टचे इमोजी शेअर केले आहेत. त्यांची ही मैत्री चाहत्यांचीही लाडकी झालीये. शिवानी सध्या स्टार प्रवाहवरील 'साधी माणसं' या मालिकेत प्रमुख भूमिकेत काम करत आहे. या मालिकेत तिने मीरा ही भूमिका साकारली आहे. तर तेजश्री झी मराठीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय.