'तुझं नशीबच खूप चांगलं आहे गं' म्हणणाऱ्या बायकांना तेजश्री प्रधानने सुनावलं; म्हणाली, 'मी रात्रभर रडले...'

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेतच मात्र ती तिच्या स्वभावाने देखील प्रेक्षकांची लाडकी बनलीये. तेजश्रीने 'होणार सून मी ह्या घरची' या मालिकेतून चाहत्यांच्या मनात घर केलं. सुंदर, प्रेमळ अशी जान्हवी प्रेक्षकांना भावली. सध्या ती 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. यातदेखील ती शांत समंजस स्वानंदीची भूमिका साकारतेय. मात्र असं असतानाही अनेकदा कलाकारांना जज केलं जातं. यांना सहजपणे गोष्टी मिळाल्यात असा अनेकांचा समज असतो. अशा लोकांना तेजश्रीने आता उत्तर दिलंय. .तेजश्रीने तिचा एक फोटो शेअर केलाय. हा फोटो शेअर करत तिने लिहिलं, 'लोक म्हणतात की ती नशीबवान आहे. पण, नाही, ती नशिबवान नाही. तिने खूप मेहनत केली आहे. तिने तिच्या जवळच्या लोकांना गमवले. तिने उशिरापर्यंत जागून काम केले आहे. ती अनेकदा रडत झोपली आहे. तिने टीका करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. तिने स्वत:कडे लक्ष दिले. तिला अनेक वेळा हार मानावी वाटली, पण तिने हार मानली नाही. कारण हार मानणे हा पर्याय नाही, यावर तिचा विश्वास आहे.' अशी पोस्ट करत तिने समोरच्याला सगळं सहजसोप्या पद्धतीने मिळालंय असं म्हणणाऱ्या लोकांच्या तोंडावर चपराक मारलीय. .नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया तेजश्रीच्या या पोस्टवर नेटकऱ्यांनीही तिला पाठिंबा दिलाय. एकाने लिहिलं, 'अगदी बरोबर आहे. हे कष्ट आहेत. लोक यश बघतात पण त्यामागे खूप मेहनत असते.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'संकटांना पाहून पळून जाणे हा तिचा स्वभाव नव्हे. ती मजबूत आहे. ती कधीही संकटाना घाबरत नाही ती त्याचा सामना करते. त्यामुळे ती प्रत्येक वेळी आपल्याला प्रेरणा देते.' आणखी एकाने लिहिलं, ' एकाने लिहिले, “तू तर गोड आहेसच पण कॅप्शनही खूप छान आहे.' तेजश्री लवकरच एका नव्या वेबसीरिजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .झी मराठीचा गाजलेला नायक साकारणार स्टार प्रवाहच्या 'आनंदी' मालिकेत मुख्य भूमिका; गाजवलेली आधीची भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.