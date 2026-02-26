लोकप्रिय अभिनेत्रीला मालिका सेटवर अपमानास्पद वागणूक; स्वत:च केला मोठा खुलासा!

Famous Marathi Actress Vidhisha Mhaskar: अनेकांना अभिनय करण्याची आवड असते. पण या मनोरंजन क्षेत्रात काम करताना कलाकारांना चांगले आणि वाईट दोन्ही अनुभवांना सामोरे जावे लागते. असाच एक वाईट अनुभव लोकप्रिय अभिनेत्रीने विदिशा म्हसकर यांनी एका मुलाखतीत शेअर केला आहे. .विदिशाने रंगभूमीपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली आहे. त्यानंतर मालिकांमध्ये काम केले आहे. तिने अलिकडेच राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाली की, "मला अजुन्ही कोणत्याही सहकलाकाराचा वाईट अनुभव आला नाही. पण काही लोक असे आहेत जे गोष्टी मॅनेज करतात. आपल्या आजुबाजुला शंभर लोकं असतील तर ते त्यातील दहा जण असे असतात जे तुम्हाला त्रास द्यायलाच बसलेले असतात.".पुढे विदिशा म्हणाली, ती एका व्यक्तीवर खुप विश्वास ठेवत होती. त्या व्यक्तीला आयुष्यातील सर्व गोष्टी सांगत होती. त्यावेळी ती जवळपास 1 ते 2 महिने रात्री 2 ते सकाळी 6 अशी शिफ्ट करायची. या सगळ्यांचा परिणाम तिच्या आरोग्यावर झाला होता. झोप पुर्ण न झाल्यामुळे शुटिंगच्या वेळी झोप यायची. यामुळे तिने त्या व्यक्तीला विनंती केली की मला फक्त १ दिवस लेटचा कॉल टाईम दे... तर त्यावर तो म्हणाला "तुझ एवढच असेल ना तर तू प्रोड्युसरशी बोल " असे उत्तर दिले. शिवाय सगळ्यात घाणेरडं हे वाक्य होतं की, तुझा पर-डे आहे तितकचं बोल".Urfi Javed Viral Video: फॅशनच्या नावाखाली उर्फीने चक्क केकचा बनवला ड्रेस, पाहा व्हायरल व्हिडिओ.पुढे मुलाखतीत म्हणाली की, "ज्या व्यक्तीवर विश्वास दाखवला, ज्याला मित्र मानले त्याच व्यक्तीने त्याचे वेगळे रंग दाखवले. लोकांना त्याच्या लेव्हलमध्ये ठेवणं गरजेचं असतं. खरंतर लिमिट्स आपण सेट केल्या पाहिजे. अन्यथा लोक आपल्याला गृहित धरतात." असा खुलासा केला आहे. विदिशा सध्या पिंगा ग पोरी पिंगा या मालिकेत मुख्य भुमिका साकारत आहे. तसेच विदिशाने दहा बाय दहा नाटक, बन मस्का, ती फुलराणी तसेच हे मन बावरे, रंग माझा वेगळा यासारख्या प्रसिद्ध मालिकांमधून प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.