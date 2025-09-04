Premier

पुर्णा आजीची जागा कोण घेणार? 'ठरलं तर मग' फेम जुई गडकरीने चाहत्यांना केलं आवाहन; म्हणते- विश्वास ठेऊ नका...

JYOTI CHANDEKAR REPLACEMENT FROM THARLA TAR MAG: 'ठरलं तर मग' मालिकेतील पूर्णा आजी म्हणजेच अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं निधन झाल्यानंतर कोण घेणार याबद्दल जुई गडकरीने भाष्य केलं आहे.
छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' च्या प्रेक्षकांना काही दिवसांपूर्वी मोठा धक्का बसला. ज्योती चांदेकर म्हणजेच प्रेक्षकांच्या लाडक्या पुर्णा आजी यांचं निधन झालं. १६ ऑगस्ट रोजी ज्योती यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्या ६९ वर्षांच्या होत्या. त्यांची प्रकृती ठीक नसल्याने त्या काही दिवसांसाठी पुण्याला गेल्या होत्या, मात्र तिथेच त्यांची प्रकृती बिघडली आणि त्यानंतर उपचारादरम्यान रुग्णालयात त्यांचं निधन झालं. आता मालिकेत पुर्णा आजीची जागा कोण घेणार याबद्दल निरनिराळ्या चर्चा आहेत. मात्र त्यावर जुई गडकरीने प्रेक्षकांना माहिती दिली आहे.

