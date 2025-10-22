किती गोड! दीपिकानंतर 'ठरलं तर मग'मधील अस्मिताने दाखवला लेकीचा चेहरा; म्हणते, 'दिवाळी पाडव्याला आम्ही...'

सध्या सगळीकडे दिवाळीची धामधूम आहे. दिवाळीच्या निमित्ताने अनेक कलाकार चाहत्यांना शुभेच्छा देताना दिसतात. नुकतीच लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हिने तिच्या लेकीचा चेहरा दाखवला. दुआला पाहून चाहत्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. आता दीपिका पाठोपाठ छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मधील अभिनेत्रीने देखील तिच्या लेकीचा चेहरा प्रेक्षकांना दाखवला आहे. मालिकेतील अर्जुनची बहीण अस्मिता म्हणजेच अभिनेत्री मोनिका दबडे हिने तिच्या मुलीचा चेहरा दाखवला आहे. .मोनिकाने १५ मार्च २०२५ रोजी एका गोंडस मुलीला जन्म दिला. तिचं डोहाळे जेवणही मोठ्या थाटामाटात पार पडलं होतं. लेकीचं स्वागत केल्यानंतर मोनिकाने चाहत्यांसोबत अनेक रिल्स आणि व्हिडिओ शेअर केले. मात्र या व्हिडिओंमध्ये मोनिकाने लेकीचा चेहरा दाखवला नव्हता. यापूर्वी लेकीच्या बारशाचे फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर केले होते. मात्र इथेही तिने मुलीचा चेहरा दाखवला नव्हता. अनेक चाहत्यांनी तिला मुलीचा चेहरा दाखव म्हणून विनंती केली होती. काही दिवसांपूर्वी शेअर केलेल्या एका व्हिडीओमध्ये मोनिकाने दिवाळी पाडव्याला लेकीचा चेहरा रिव्हिल करणार असल्याचं चाहत्यांना सांगितलं होतं. आता पाडव्याला तिने मुलीचा चेहरा दाखवला आहे. .आज दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर तिने चिमुकल्या लेकीचा चेहरा दाखवला आहे. मोनिकाच्या मुलीचं नाव वृंदा आहे. मोनिकाने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये चिमुकली वृंदा खूपच क्युट दिसत आहे. या फोटोमध्ये वृंदाने हिरव्या अन् पिवळ्या रंगाचा ट्रे़डिशनल डिझाइन असलेला फ्रॉक घातल्याचं पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, हा ड्रेस वृंदाला ‘ठरलं तर मग’ मालिकेत मोनिकाच्या आईची भूमिका साकारणाऱ्या कल्पना म्हणजेच प्राजक्ता दिघे यांनी गिफ्ट दिला आहे. हे फोटो शेअर करत मोनिकाने लिहिलं, 'वृंदा, मोनिका आणि चिन्मयकडून सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा! वृंदाचा ड्रेस प्राजक्ता दिघे म्हणजेच तिच्या आजीने भेट दिलाय.' .नेटकऱ्यांनी तिच्या फोटोंवर कमेंटचा वर्षाव केलाय. 'वृंदा खूप क्युट आहे', 'बाबांसारखी वृंदा गोड मुलगी', 'फायनली वृंदाचा चेहरा दिसला' अशा अनेक कमेंट चाहत्यांनी केल्या आहेत. .प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सेम असतं! सोहमची पूजाच्या फोटोंवर खास कमेंट, व्यक्त केलं मनातलं प्रेम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.