किती गोड! दीपिकानंतर 'ठरलं तर मग'मधील अस्मिताने दाखवला लेकीचा चेहरा; म्हणते, 'दिवाळी पाडव्याला आम्ही...'

MONIKA DABADE DAUGHTER FACE REVEALS: 'ठरलं तर मग' मालिकेतील अस्मिता म्हणजेच मोनिका दबडे हिने तिच्या लेकीचा फोटो शेअर केला आहे.
monika dabade

monika dabade

Payal Naik
सध्या सगळीकडे दिवाळीची धामधूम आहे. दिवाळीच्या निमित्ताने अनेक कलाकार चाहत्यांना शुभेच्छा देताना दिसतात. नुकतीच लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हिने तिच्या लेकीचा चेहरा दाखवला. दुआला पाहून चाहत्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. आता दीपिका पाठोपाठ छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मधील अभिनेत्रीने देखील तिच्या लेकीचा चेहरा प्रेक्षकांना दाखवला आहे. मालिकेतील अर्जुनची बहीण अस्मिता म्हणजेच अभिनेत्री मोनिका दबडे हिने तिच्या मुलीचा चेहरा दाखवला आहे.

