ते तुझे बाबा आहेत? 'क्रांतीज्योती विद्यालय'मध्ये झळकले 'ठरलं तर मग'च्या चैतन्यचे वडील; अभिमानाने शेअर केला व्हिडिओ

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' नेहमीच चाहत्यांमध्ये चर्चेत असते. या मालिकेतलं पात्रही प्रेक्षकांच्या आवडीची आहेत. या मालिकेतील प्रत्येक कलाकार प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःचं स्थान निर्माण करण्यात यशस्वी ठरलाय. त्यातीलच एक कलाकार म्हणजे अभिनेता चैतन्य सरदेशपांडे. म्हणजेच मालिकेतील अर्जुनचा मित्र चैतन्य. आता चैतन्यचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. कारण हा व्हिडिओ त्याच्या वडिलांचा आहे. चैतन्यचे वडील नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' या चित्रपटात झळकले आहेत. .१ जानेवारी रोजी लोकप्रिय मराठी दिग्दर्शक हेमंत ढोमे याचा 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. या चित्रपटाची सध्या प्रेक्षकांमध्ये जोरदार चर्चा आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटात मराठी शाळांचं महत्व अधोरेखित करण्यात आलंय. मात्रा तुम्हाला ठाऊक आहे का की 'ठरलं तर मग' मालिकेतील चैतन्य सरदेशपांडेचे वडील व ज्येष्ठ अभिनेते धनंजय सरदेशपांडे यांनी सुद्धा हेमंतच्या सिनेमात महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या चित्रपटातील 'स्वर्गात आकाशगंगा' हे गाणं फार गाजतंय. चित्रपटात सुद्धा सगळ्या कलाकारांनी मिळून ‘स्वर्गात आकाशगंगा’ गाण्यावर अगदी सुंदर डान्स केला आहे. या गाण्यात शेवटी अभिनेते धनंजय सरदेशपांडे हरीश दुधाडे आणि पुष्कराज चिरपुटकर यांच्यासह डान्स करत असल्याचं पाहायला मिळतंय..चैतन्यने शेअर केला व्हिडिओ चैतन्यने त्याच्या बाबांचा डान्स करतानाचा व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. हा व्हिडिओ शेअर करत तो म्हणतो, 'मी नुकताच प्रदर्शित झालेला एक मराठी सिनेमा पाहिला. या सिनेमाचं नाव आहे ‘क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’. या चित्रपटात एक फार गोड गोष्ट आहे…ती गोष्ट म्हणजे…बाबांचा डान्स! मला त्यांचा खूप अभिमान वाटतोय. हेमंत ढोमे आणि क्षिती जोग यांचे मी मनापासून आभार मानतो…या चित्रपटाच्या निमित्ताने बाबांना वेगळं काहीतरी करता आलं. या चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमला माझ्याकडून खूप-खूप शुभेच्छा. Love You Guys”.मुख्य म्हणजे धनंजय देशपांडे यांनी अनेक अनेक मालिका आणि चित्रपटात काम केलंय. मात्र अनेकांना ते चैतन्यचे वडील असल्याचं ठाऊक नव्हतं. ‘चंद्रविलास’ मालिकेतील त्यांची भूमिका प्रचंड गाजली होती. याशिवाय धनंजय यांनी भाडिपाच्या ‘झूम’, ‘B.E. रोजगार’ या सीरिजमध्ये देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या होत्या. त्यांना प्रेक्षकांनी अनेक मालिकांमध्ये पाहिलंय. मात्र ते चैतन्यचे बाबा आहेत हे कळल्यावर प्रेक्षक आता आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. .आधी वेळ बदलली, आता मालिकाच बंद होणार; फक्त ८ महिन्यात प्रेक्षकांचा निरोप घेणार स्टार प्रवाहची मालिका, पोस्ट व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.