TRP पडला अन् 'ठरलं तर मग'मध्ये मोठी उलथापालथ; मालिकेत आणला सगळ्यात मोठा ट्विस्ट, प्रोमो व्हायरल

'ठरलं तर मग' मालिका छोट्या पडद्यावरील सगळ्यात गाजलेल्या मालिकांपैकी एक आहे. या मालिकेने तीन वर्ष टीआरपीमध्ये स्वतःचं पहिलं स्थान अढळ ठेवलंय. मालिकेतील सायली आणि अर्जुनदेखील प्रेक्षकांचे आवडते आहेत. मात्र गेले काही आठवडे मालिकेचा टीआरपी घसरलाय त्यामुळे आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट आला आहे. मेकर्स मालिकेचा टीआरपी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतायत. आता मालिकेचा नवा प्रोमो समोर आलाय. जो पाहून प्रेक्षक खुश झालेत. .२२ वर्षांपूर्वी रविराज आणि प्रतिमा यांचा जो अपघात झाला होता त्यात नागराजचा हात होता. मात्र त्याच्याविरोधात पुरावे नसल्याने त्याला शिक्षा झालेली नाही. या प्रकरणाची सुनावणी कोर्टात सुरू आहे. सध्या या केसमध्ये महीपत मुख्य साक्षीदार आहे. मात्र आता अर्जुन महिपतला भर कोर्टात ब्लॅकमेल करत असल्याचं दिसतंय. अर्जुन त्याचा गेम प्लॅन खेळणार आहे. त्याच्याकडे साक्षी शिखरेचे कोणतेही फोटो नाहीयेत. त्याच्याकडे साक्षी जिवंत असल्याचा कोणताही पुरावा नाहीये. मात्र तरीही तो महिपतला साक्षीचे सगळे फोटो मी कोर्टात सादर करेन अशी धमकी देतो. .लेकीला वाचवण्यासाठी महीपत काहीही करू शकतो. त्यामुळेच अर्जुन फोटो कोर्टात द्यायला जाणार इतक्यात महीपत त्याला रोखतो. साक्षीचं सत्य कोर्टात सांगेन असा इशारा अर्जुन जेव्हा देतो…त्यानंतर महिपत कोर्टात पोपटासारखा खरं बोलू लागतो. आतापर्यंत केलेल्या सगळ्या गुन्ह्याची तो कबुली देतो. शिवाय, रविराज किल्लेदारांशी थेट संबंध नसून या सगळ्याची सुपारी नागराजने दिली होती असंही महिपत कोर्टात सांगतो. आता महिपतने गुन्हा मान्य केल्यामुळे आणि नागराजचं सत्य सर्वांसमोर सांगितल्यामुळे या दोघांनाही आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे..मात्र आता सायलीचा खरी तन्वी आहे हे कधी आणि कसं समजणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. याशिवाय अस्मिताचा नवराच साक्षी शिखरेचा बॉयफ्रेंड आहे हे सुद्धा अर्जुनला माहिती नाहीये. त्यामुळे ते अर्जुनला समजल्यावर मालिकेत कोणतं वळण येणार याकडे प्रेक्षकांचं लक्ष आहे.