एक जरी पणती विझली असती तरी... असा शूट झालेला 'स्वराज्यरक्षक संभाजी' मालिकेतील पुतळाबाईंचा सती जाण्याचा सीन

मराठी मालिका लोकप्रिय ठरतात त्या त्यांच्या सीनमुळे. उत्तम कलाकार, उत्तम लिखाण, उत्कृष्ट संवाद आणि शेवटी उत्तम दिग्दर्शन यांचा योग्य मेळ जुळून आला की एक उत्तम मालिका तयार होते. अशा अनेक मालिका प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडण्यात यशस्वी ठरल्या. अशीच्च एक मालिका म्हणजे 'स्वराज्यरक्षक संभाजी'. झी मराठीवरील या मालिकेत स्वराज्याचे धाकले धनी छत्रपती संभाजी महाराज यांचं आयुष्य दाखवण्यात आलं होतं. या मालिकेत अभिनेत्री पल्लवी वैद्य हिचा एक सीन होता ज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं निधन झाल्यानंतर पुतळा राणी सती जातात. या भूमिकेसाठी विशेषतः या सीनसाठी पल्लवीचं कौतुक झालं होतं. आता पल्लवीने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तो सीन कसा शूट झाला याबद्दल सांगितलं आहे. .पल्लवीने राजश्री मराठीला मुलाखत दिलेली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'आमचे दिग्दर्शक स्वराज्यरक्षक संभाजी मालिकेचे आणि कार्तिक केंढे, दोघांनी खूप शिकवलं. म्हणजे, शेवटचा जो सिक्वेन्स होता सती जाण्याचा, त्या सिक्वेन्सला तर मला कळतच नव्हतं. मी त्यांना म्हटलेलं, मला आधी स्क्रिप्ट मिळेल का? थोडीशी वाचायला. कारण, फक्त मी आणि डॉक्टर अमोल कोल्हे, आम्ही दोघंच बोलत होतो त्यात. तर माझं असं म्हणणं होतं की, माझ्यामुळे वेळ वाया नको जायला. कारण आम्हाला आधीच सांगितलेलं की, नॉर्मल पणत्या लावल्या होत्या बाजूला. त्या तेवत असतात. जर तेल कमी झालं आणि एखादी पणती जरी विजली, तर आपल्याला परत शूट करावं लागेल. त्यामुळे इतक्या बारीक गोष्टी तिथे महत्वाच्या होत्या. सगळे कोरीओग्रफ सीन असायचे. त्यामुळे परफेक्शन लागायचं.'.ती पुढे म्हणाली, 'माझ्यामुळे काही चुकायला नको किंवा काही व्हायला नको म्हणून मी, त्या सिक्वेन्ससाठी त्यांना म्हटलेलं, जर मला खूप बोलायचं असेल तर मला आधी सीन द्या. मी आधी अभ्यास करेन त्याचा. दोन दिवसापैकी, एकाच दिवसाची स्क्रिप्ट मिळालेली. दुसऱ्या दिवशीची स्क्रिप्ट मिळाली नाही. पहिल्या दिवसाची स्क्रिप्ट मी आदल्या दिवशी वाचली. तीन-चार वेळा वाचली तर सतत माझ्या डोळ्यातून पाणी येत होतं.' .पल्लवी म्हणाली, 'मी दिग्दर्शकांना म्हटलं, मला रडायला येतंय. त्यावर ते म्हणाले की, 'आपल्याला रडायचं नाहीये, प्रेक्षक रडले पाहिजेत. तुझ्या डोळ्यातून एक थेंब पण पाणी नकोय मला.' त्यांनी मला फक्त सल्ला दिला की, 'महाराज गेलेत ना? तुला त्याचं दुःख झालंय, मग तू जर महाराजांकडे जर गेलीस तर तुला किती आनंद होईल. आता जर तुला ते दिसतायत आणि तू आयुष्यापुढचं संपूर्ण आयुष्य त्यांच्यासोबत काढणार आहेस, तर तुला किती आनंद होईल. तर ते स्वप्नवत डोळे हवेत मला' मला तेव्हा कळलं, टीमवर्क हे खूप महत्वाचं असतं.' हा सीन पाहून प्रेक्षकांच्या अंगावर काटा उभा राहिला होता.