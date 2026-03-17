दोन बहिणी, दोन मालिका, झी मराठीच्या 'या' नायिका आहेत सख्ख्या बहिणी; गाजवतायत टीव्ही इंडस्ट्री, तुम्ही ओळखल्या का?

मराठी इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही अनेक नेपोकिड्स पाहिले असतील. यातील काही हिट झालेत तर काही फ्लॉप. काही प्रेक्षकांवर आपली जादू उमटवू शकले तर काहींना प्रेक्षकांनी नाकारलं. मात्र इंडस्ट्रीमध्ये असेही काही कलाकार आहेत जे एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. मराठी मालिकाविश्वात अशी एक सख्ख्या बहिणीची जोडी आहे ज्यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलंय. प्रेक्षक त्या दोघींच्याही अभिनयाचं कौतुक करतात. मात्र अनेक प्रेक्षकांना ठाऊकच नाही की त्या सख्ख्या बहिणी आहेत. सध्या त्या दोघीही झी मराठी वाहिनीवर काम करताना दिसतायत. कोण आहेत त्या? .झी मराठीवर सुरू असलेल्या दोन वेगवेगळ्या मालिकेत या अभिनेत्री काम करतायत. या अभिनेत्री आहेत पूर्णिमा टवाळकर आणि पल्लवी वैद्य. पूर्णिमा या झी मराठीवरील 'तुला जपणार आहे या मालिकेत दिसतात. त्यांच्या भूमिकेचं नाव नर्मदा असं आहे. तर पल्लवी या 'लक्ष्मी निवास' या मालिकेत दिसतायत. त्या सिद्धूच्या आईची म्हणजेच रेणुकाची भूमिका साकारतायत. पूर्णिमा आणि पल्लवी या सख्ख्या बहिणी आहेत. ही गोष्ट फार जणांना ठाऊक नाही. एका मुलाखतीत त्यांनी याबद्दलचा खुलासा केला होता. .एका मुलाखतीत पूर्णिमा म्हणाल्या, 'मी आणि माझा भाऊ आम्हा दोघांना ती खूप त्रास द्यायची. तिची नखे लहान असल्याने ती आम्हाला बोचकारायची. त्यात मी आणि भाऊ दोघे जरा गोरे आणि आमचे डोळेसुद्धा घारे होते. याचा पल्लवीला त्रास व्हायचा. पाहुणे मंडळी यायची तर तेव्हा तेही आमच्याबद्दल तिला चिडवायचे. यामुळे तिला आमचा राग यायचा.' पल्लवी यांच्या कामाबद्दल सांगायचं तर त्यांनी 'स्वराज्यरक्षक संभाजी', 'आई कुठे काय करते', 'माझी तुझी रेशीमगाठ' या मालिकांमध्ये काम केलंय. त्यांची 'स्वराज्यरक्षक संभाजी' मालिकेतील पुतळाबाईंची भूमिका चांगलीच गाजली होती. .तर पूर्णिमा यांच्याबद्दल सांगायचं तर त्या 'सून मी ह्या घरची', 'मन उडू उडू झालं', 'रंग माझा वेगळा', 'फुलपाखरू', 'हृदयी प्रीत जागते'अशा मालिकेत दिसल्या. त्यांची 'होणार सून मी ह्यावरची' मधील बेबी आत्या ही भूमिका गाजलेली.