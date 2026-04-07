'तो, ती आणि फुजी'च्या प्रदर्शनाची तारीख ठरली; ठरणार जपानमधील चित्रीकरण असलेला पहिलाच मराठी चित्रपट; कुठे पाहाल?

मराठी चित्रपटसृष्टीने आता जागतिक स्तरावर झेप घेतली असून, भारत आणि जपानमध्ये चित्रित झालेला 'तो, ती आणि फुजी' हा बहुप्रतीक्षित रोमँटिक चित्रपट १० एप्रिल २०२६ रोजी थेट सोनी लिव्ह (Sony LIV) या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होत आहे. सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडियाने प्लॅटून वनच्या या चित्रपटाचे जागतिक हक्क संपादन केले असून, हा चित्रपट मराठीसह हिंदी, तमिळ, तेलगू आणि मल्याळम अशा पाच विविध भाषांमध्ये प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध असेल. जपानच्या नयनरम्य पार्श्वभूमीवर उलगडणारा हा चित्रपट केवळ एका ठिकाणाचे चित्रण नसून, पात्रांच्या मनातील भावनिक आंदोलनांचे प्रतिबिंब मांडणारा एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मराठी प्रकल्प ठरला आहे..इरावती कर्णिक लिखित आणि मोहित टाकळकर दिग्दर्शित या चित्रपटात ललित प्रभाकर आणि मृण्मयी गोडबोले ही लोकप्रिय जोडी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. कथेचा गाभा एका अत्यंत उत्कट पण कालांतराने विषारी ठरलेल्या नात्यावर आधारित आहे. अयोग्य अपेक्षा आणि बदलत्या प्राधान्यांमुळे तुटलेले हे जोडपे सात वर्षांच्या प्रदीर्घ दुराव्यानंतर अनपेक्षितपणे जपानमध्ये पुन्हा भेटते. त्यांच्यातील जुन्या जखमा, न सांगितलेल्या इच्छा आणि काळासोबत बदललेल्या प्रेमाचा हा प्रवास, नात्यातील 'दुसरी संधी' आणि गुंतागुंतीचा शोध घेणारा आहे..चित्रपटाचे निर्माते शिलादित्य बोरा आणि दिग्दर्शक मोहित टाकळकर यांनी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. आजच्या शहरी जगातील महत्त्वाकांक्षा, काम आणि भूगोलाच्या दबावाखाली प्रेम कसे आकार घेते, याचे वैयक्तिक चित्रण या चित्रपटातून करण्यात आले आहे. अभिनेता ललित प्रभाकर आणि अभिनेत्री मृण्मयी गोडबोले यांच्या मते, हा चित्रपट प्रेक्षकांना त्यांनी जगलेल्या किंवा सोडून दिलेल्या नातेसंबंधांवर चिंतन करण्यासाठी प्रवृत्त करेल. जपानमधील चित्रीकरण असलेला अशा प्रकारचा हा पहिलाच मराठी चित्रपट जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आता सज्ज झाला आहे.