'त्रिलोक' AI बँडने 'सुखकर्ता दुःखहर्ता' आरतीला दिलं आधुनिक रूप, परंपरेचा तंत्रज्ञानाशी अनोखा संगम

महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असलेली, समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेली 'सुखकर्ता दुःखहर्ता' ही गणपतीची आरती आता नव्या रूपात ऐकायला मिळणार आहे. भारतातील पहिला AI बँड 'त्रिलोक' यांनी या आरतीला आधुनिक संगीताची जोड दिली आहे. सतराव्या शतकात रचलेली ही आरती आजही घराघरात, गणेशोत्सवाच्या मंडपांमध्ये आणि विसर्जनाच्या जल्लोषात्मक मिरवणुकीत एकमुखाने घुमते..गणेशोत्सव जवळ येत असताना, प्रत्येक घरात आणि मंडपात ही आरती मोठ्या भक्तिभावाने गायली जाते. आरतीच्या "सुखकर्ता, दुःखहर्ता" या शब्दांतून आनंद आणि श्रद्धेची अनुभूती देत ही आरती भक्तांना भक्तीपूर्ण भावविश्वात एकवटते. याच आरतीची गोडी टिकवून, तिला आजच्या पिढीला आवडेल अशा नव्या सुरावटींमध्ये सादर करण्यात आले आहे. .हा उपक्रम संस्कृती आणि तंत्रज्ञानाचा एक अनोखा संगम दर्शवतो. यामुळे हे सिद्ध होतं की, आपल्या जुन्या परंपरा डिजिटल युगातही नव्या जोमाने आणि उमेदीने पुढे जाऊ शकतात. 'त्रिलोक'ने केलेली ही निर्मिती परंपरेला जपत, त्याला आधुनिकतेची जोड देणारी आहे..