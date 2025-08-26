Premier

'त्रिलोक' AI बँडने 'सुखकर्ता दुःखहर्ता' आरतीला दिलं आधुनिक रूप, परंपरेचा तंत्रज्ञानाशी अनोखा संगम

Sukhakrata Dukhharta AI Aarti: गणेशोत्सव जवळ येत असताना, प्रत्येक घरात आणि मंडपात ही आरती मोठ्या भक्तिभावाने गायली जाते.
Payal Naik
महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असलेली, समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेली 'सुखकर्ता दुःखहर्ता' ही गणपतीची आरती आता नव्या रूपात ऐकायला मिळणार आहे. भारतातील पहिला AI बँड 'त्रिलोक' यांनी या आरतीला आधुनिक संगीताची जोड दिली आहे. सतराव्या शतकात रचलेली ही आरती आजही घराघरात, गणेशोत्सवाच्या मंडपांमध्ये आणि विसर्जनाच्या जल्लोषात्मक मिरवणुकीत एकमुखाने घुमते.

