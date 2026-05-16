एकतर तुम्ही मरणार किंवा... 'तुला जपणार आहे' फेम अभिनेत्याचा हात पाहून गुरुजींनी केलेली भविष्यवाणी खरी ठरली

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'तुला जपणार आहे' प्रेक्षकांची आवडती आहे. या मालिकेने फार कमी कालावधीत प्रेक्षकांची मनं जिंकलीयेत. यातील मीरा आणि अथर्वंची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. मात्र या मालिकेतून झी मराठीचे एक जुने अभिनेते प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेत ते म्हणजे मिलिंद फाटक. 'तुला जपणार आहे' या मालिकेत ते अर्थवच्या वडिलांची म्हणजे अभिनेता नीरज गोस्वामीच्या ऑनस्क्रीन वडिलांची भूमिका साकारत आहेत. मिलिंद यांनी आजवर अनेक नाटक, सिनेमे आणि मालिकांमधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलंय. आता मिलिंद यांनी त्यांच्याबद्दलची एक खरी झालेली भविष्यवाणी सांगितलीये. .मिलिंद यांनी नुकतीच कलाकाराला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, 'कुलवधू नावाची एक मालिका मी करत होतो. झी मराठीची होती. तिथे एक अभिनेते जे गुरुजीं म्हणून आले होते कारण लग्नाचे सीन शूट होत होते. तर त्यावेळी तिथे मधल्या वेळात हात वगैरे बघत बसले होते. म्हणून गंमत म्हणून हात दाखवला. ते हात पाहून म्हणाले की अरे बापरे. २०१२चा मार्च हा तुमचा शेवटचा आहे. एकतर २०१२मार्च मध्ये तुम्ही मराल किंवा तुम्हाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला असेल. तेव्हा २०१२ मार्चमध्ये मला काहीच झालं नाही, पण हा पुरस्कार मिळाला.'.मिलिंद पुढे म्हणाले, "त्यामुळे एक दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळाला होता दिल्लीत. तो चित्रपट काही प्रदर्शित झाला नाही पण त्यातील भूमिकेसाठी मला पुरस्कार मिळाला होता. गोवा फिल्म फेस्टिव्हमध्येही तो चित्रपट दाखवण्यात आला होता.' एकूणच मिलिंद यांना काहीही झालं नाही मात्र पुरस्काराची भविष्यवाणी मात्र खरी ठरली.