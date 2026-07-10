अपूर्ण प्रेम, पुर्नभेट आणि भावनांची सुंदर गुंफण, कसा आहे 'तुला पाहता' सिनेमा?

TWO GENERATIONS LOVE STORY MARATHI MOVIE: प्रेम ही एक हळवी भावना आहे. ते कधी कुणावर कसे जडेल ते सांगता येत नाही. कारण प्रेम हे काही शब्दांनी व्यक्त करण्यासारखी बाब नाही तर ती निसर्गदत्त देणगी आहे आणि प्रत्येक नात्यामध्ये प्रेमाची ही भावना दडलेली आहे. त्यातच एखाद्या तरुण किंवा तरुणीचे पहिले प्रेम असेल तर...त्या पहिल्या प्रेमाची भावना काहीशी निराळीच असते. ते नजरेमध्ये किंवा हृदयामध्ये अव्यक्त भावनांनी भरलेले असते. सगळ्या बंधनांच्या पलीकडे ते असते. ते केवळ दोन व्यक्तीमधील आकर्षण नसते तर ते दोघांमधील आपुलकी, जिव्हाळा आणि एकमेकांवरील विश्वासाचे ते नाते असते. पण प्रत्येक पहिल्या प्रेमाचा शेवट 'शुभमंगल सावधान'नेच होतो असं नाही. .काही प्रेमकथा काळाच्या ओघात अपूर्ण राहतात आणि मनाच्या एका कोपऱ्यात आयुष्यभर रेंगाळत राहतात. आजचा काळ बदललेला आहे अणि काळासोबत प्रेमाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनदेखील बदललेला आहे. पूर्वीची पिढी प्रेमासाठी संघर्ष, तडजोड आणि त्याग करायला तयार असायची. आजची पिढी मात्र प्रेमाकडे अधिक व्यावहारिक आणि तर्कशुद्ध नजरेने पाहते. एकत्र राहण्याची इच्छा असते. पण लग्नाच्या बंधनासोबत येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांची भीतीही मनात घर करून बसलेली असते. अशाच दोन वेगवेगळ्या पिढ्यातील प्रेमाचा वेध घेणारा चित्रपट म्हणजे 'तुला पाहता'..आता हा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाची निर्मिती, लेखन आणि दिग्दर्शन मयुरा प्रधान यांनी केले आहे. त्यांचा हा पहिलाच चित्रपट आहे आणि त्यांनी चांगला प्रयत्न केला आहे. पहिल्या प्रेमाची हुरहूर आणि आजच्या नात्यांमधील वास्तव यांची सांगड घालण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या चित्रपटातून करण्यात आला आहे..ही कथा दोन वेगळ्या कालखंडातील आणि दोन पिढ्यांतील प्रेमाभोवती फिरणारी आहे. आजच्या काळातील संगीतकार सागर (नचिकेत लेले) आणि बुद्धिबळ ग्रँडमास्टर तन्वी (मानसी पाटील) हे एकमेकांवर जीवापाड प्रेम करणारे जोडपे. लग्नाऐवजी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा त्यांचा निर्णय त्यांच्या कुटुंबांसाठी धक्कादायक ठरतो. या निर्णयामुळे दोन्ही कुटुंबे एकमेकांच्या संपर्कात येतात आणि इथूनच कथेचं खरं वळण सुरू होतं..सागरची आजी अरूंधती देशपांडे (इला भाटे) आणि तन्वीचे आजोबा- निवृत्त मेजर जनरल हरी देशमुख (सतीश पुळेकर) तब्बल पन्नास वर्षांनंतर एकमेकांसमोर उभे ठाकतात. एकेकाळी जीवापाड प्रेम करणाऱ्या या दोघांना परिस्थितीने वेगळं केलेलं असतं. युद्ध, गैरसमज आणि काळाच्या ओघात अपूर्ण राहिलेल्या त्यांच्या प्रेमकथेचं ओझं ते आजही मनात बाळगून जगत असतात. मात्र त्यांच्या पुनर्भेटीनंतर समोर येणारं एक गुपित संपूर्ण कुटुंबाला हादरवून सोडतं. या एका गुपिताने नात्यांची नव्याने परीक्षा सुरू होते. भूतकाळातील अपूर्ण प्रेम आणि वर्तमानातील नात्यांमधील गुंतागुंत यांचा हा प्रवास अखेर कोणत्या वळणावर येऊन थांबतो, हे जाणून घेण्यासाठी चित्रपट पाहिलेला बरा...दिग्दर्शिका मयुरा प्रधान यांनी पहिले प्रेम... ते अपूर्ण राहिल्यानंतर होणाऱ्या वेदना.... त्यातच पुनर्भेटीनंतर मनाला होणारा आनंद आणि मनाची चलबिचल वगैरे बाबी पडद्यावर छान पद्धतीने मांडलेल्या आहेत. दोन पिढ्यांमधील प्रेमाची भावना...त्यांची विचार करण्याची पद्धत...आधुनिक जीवनशैलीमध्ये बदललेली प्रेमाची परिभाषा...ते दर्शविताना दोन कुटुंबामधील आपुलकी वगैरे बाबींची गुंफण छान प्रकारे केली आहे. सतीश पुळेकर, इला भाटे, निशिगंधा वाड, नचिकेत लेले, मानसी पाटील, आनंद काळे, दीपाली विचारे, पल्लवी पाटील, स्वप्नील परजणे, आकाश शिंदे आदी कलाकारांनी उत्तम अभिनय केला आहे. सतीश पुळेकर, इला भाटे, निशिगंधा वाड हे कलाकार अनुभवी कलाकार आहेत आणि त्यांनी आपापल्या भूमिकांतून ते सिद्ध केले आहे..सतीश पुळेकर आणि इला भाटे यांनी आपल्या भूमिकांमधून प्रेमाच्या विविध छटा प्रभावीपणे साकारल्या आहेत. प्रेमाची कबुली देणाऱ्या शब्दांची गरजच भासू न देता, त्यांच्या नजरेतून आणि भावमुद्रांतून मनात दडलेल्या भावना अलगद उमलताना दिसतात. इतका सहजसुंदर आणि नैसर्गिक असा त्यांचा अभिनय झाला आहे. मानसी पाटील आणि नचिकेत लेले यांनीही आपापल्या भूमिकांतून विविध भाव उत्तम प्रकारे दर्शविले आहेत. जुन्या आणि नव्या पिढीतील कलाकारांचा उत्तम संगम या चित्रपटात आहे..संगीतकार रोहन रोहन यांच्या संगीताचे चित्रपटामध्ये चांगलेच रंग भरलेले आहेत. तरल, हळुवार आणि कथानकाला पूरक ठरणारे संगीत चित्रपटाचे भावविश्व अधिक खुलवते. आर्या आंबेकरच्या सुमधुर आवाजातील ‘तुला पाहता’ या गीतात चित्रपटाचा गाभा सामावलेला आहे. तर सोनू निगम यांच्या आवाजातील ‘मौन मी, मौन तू’ हे गीतही तितकेच मधुर आणि मनाला स्पर्शून जाणारे आहे. चित्रपटातील इतर गाणीही प्रसंगांना साजेशी असून कथानकातील भावनांना अधिक प्रभावीपणे उलगडून दाखवतात. संगीत ही या चित्रपटाची जमेची बाजू आहे..पुष्कर झोटिंग यांचे कॅमेरा वर्क छान झाले आहे. मात्र चित्रपटाची सुरुवात काहीशी संथगतीने होते आणि त्यानंतर चित्रपट गती घेतो. एकूणच सांगायचे तर दोन पिढ्यांमधील प्रेमाच्या भावभावनांची, त्यांच्या आचारविचारांची उत्तम गुंफण असलेला हा चित्रपट आहे.-साडे तीन स्टार.'तो ज्या पद्धतीने मला भेटला...' हृतिक रोशनबाबत सोनाली कुलकर्णी म्हणाली, 'आम्हाला एकत्र सीन करायचा होता आणि...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.