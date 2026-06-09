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'तुंबाडची मंजुळा' प्रेक्षकांच्या मानगुटीवर बसलीच! चार दिवसात दिवसात केली कोटींची कमाई; वाचा आकडा

Tumbadchi Manjula Box Office Collection: नुकताच 'तुंबाडची मंजुळा' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. अवघ्या ४ दिवसात या चित्रपटाने कोट्यवधींची कमाई केलीये.
tumbadchi manjula box office

tumbadchi manjula box office

esakal

Payal Naik
Updated on

गेल्या काही महिन्यात अनेक मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आले. त्यातल्या काहींनी बॉक्स ऑफिसवर राज्य केलं. 'राजा शिवाजी' आणि 'देऊळ बंद' या चित्रपटाच्या पाठोपाठ आणखी एका चित्रपटाने प्रेक्षकांना वेड लावलंय. हा चित्रपट म्हणजे 'तुंबाडची मंजुळा' नुकताच प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत आहे. ५ जून रोजी प्रदर्शित झालेल्या या हॉरर कॉमेडी चित्रपटाने प्रेक्षकांना भुरळ घातलीये. या चित्रपटाची दमदार स्टारकास्ट आणि कथा यांच्या जोरावर या चित्रपटाने पहिल्या चार दिवसात कोट्यवधींची कमाई केलीये.

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