'तुंबाडची मंजुळा' प्रेक्षकांच्या मानगुटीवर बसलीच! चार दिवसात दिवसात केली कोटींची कमाई; वाचा आकडा

गेल्या काही महिन्यात अनेक मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आले. त्यातल्या काहींनी बॉक्स ऑफिसवर राज्य केलं. 'राजा शिवाजी' आणि 'देऊळ बंद' या चित्रपटाच्या पाठोपाठ आणखी एका चित्रपटाने प्रेक्षकांना वेड लावलंय. हा चित्रपट म्हणजे 'तुंबाडची मंजुळा' नुकताच प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत आहे. ५ जून रोजी प्रदर्शित झालेल्या या हॉरर कॉमेडी चित्रपटाने प्रेक्षकांना भुरळ घातलीये. या चित्रपटाची दमदार स्टारकास्ट आणि कथा यांच्या जोरावर या चित्रपटाने पहिल्या चार दिवसात कोट्यवधींची कमाई केलीये. .'तुंबाडची मंजुळा' या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी म्हणजे ५ जून रोजी ५४ लाखांची कमाई केली होती. त्यानंतर या चित्रपटाला माऊथ पब्लिसिटीचा फायदा होताना दिसतोय. हा चित्रपट कमाईच्या बाबतीत हिंदी चित्रपटांनाही मागे टाकताना दिसतोय. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच पहिल्या विकेंडला या चित्रपटाने चांगलीच भरारी घेतलीये. शनिवारी चित्रपटाने ९८ लाख म्हणजेच जवळपास १ कोटींची कमाई केली. तर रविवारी या सिनेमाने तब्बल १.७३ कोटींचा गल्ला जमवला.अशाप्रकारे पहिल्याच वीकेंडला या हॉरर कॉमेडी चित्रपटाने २.७१ कोटी कमावले. तर चौथ्या दिवशी म्हणजेच सोमवारी वीक डे असूनही या चित्रपटाने तब्बल ७० लाखांची कमाई केलीये. अवघ्या ४ दिवसांतच 'तुंबाडची मंजुळा'ने एकूण ४. १२ कोटी कमावले आहे. .मराठीतील हॉरर कॉमेडी असलेल्या 'तुंबाडची मंजुळा' या सिनेमाचं दिग्दर्शन विविध कोरगावकरने केलं आहे. या सिनेमात ओम भूतकर, सई ताम्हणकर, मकरंद अनासपुरे, उषा नाडकर्णी, जितेंद्र जोशी आणि अंशुमन विचारे यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अथर्व रुकेदेखील या सिनेमात झळकला आहे. आता या चित्रपटाची यशस्वी घौडदौड पाहायला प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .त्यांनी अर्ध भांडं रक्त काढलेलं... अंशुमन विचारेने सांगितला बायकोसोबत घडलेला तो प्रकार; आयुर्वेदिक उपचार करायला गेली आणि... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.