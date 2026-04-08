तुंबाड २' मध्ये मराठमोळ्या अभिनेत्रीची वर्णी! आधी मालिका गाजवल्या आता चित्रपट, कोण आहे ती? पहिला प्रोमो समोर

'तुंबाड' हा बॉलिवूडमधला एक अतिशय सुंदर आणि तितकाच थरारक चित्रपट आहे. राही अनिल बर्वे दिग्दर्शित 'तुंबाड'ने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. जेव्हा 'तुंबाड' प्रदर्शित झाला होता तेव्हा या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा तितकासा प्रतिसाद लाभला नव्हता. मात्र नंतर या चित्रपटाला माऊथ पब्लिसिटी मिळाली. त्यानंतर जेव्हा गेल्या वर्षी हा चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित केला गेला तेव्हा त्याला प्रेक्षकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. त्यानंतर निर्मात्यांनी 'तुंबाड २' ची घोषणा केली होती. आता अखेर या चित्रपटाचा पहिला प्रोमो समोर आलाय. जो पाहून प्रेक्षक चित्रपट पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. .'तुंबाड २' पाहण्यासाटःई आणि त्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक आतुर आहेत. सोहम शाह यांनी फोटो पोस्ट करुन 'तुंबाड २'च्या सेटवरील फोटोही पोस्ट केले. त्या फोटोंवरुन शूटिंगला सुरुवात झाली, असं सांगण्यात आलं. आता या चित्रपटात एका मराठी अभिनेत्रीची वर्णी लागल्याचं समजतंय. ही अभिनेत्री आहे अनिता दाते. 'माझ्या नवऱ्याची बायको' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली अनिता आता 'तुंबाड २' मध्ये दिसणार आहे. ती 'तुंबाड' च्या पहिल्या भागातही दिसली होती. यात ती विनायकची पत्नी दाखवण्यात आली होती. .नुकताच 'तुंबाड २'चा प्रोमो शेअर करण्यात आलाय. यात देवीची मूर्ती दिसते आणि मागे म्युझिक वाजतंय. अनितानेदेखील हा प्रोमो शेअर केलाय. त्यामुळे ती या चित्रपटात आहे जवळपास निश्चित झालंय. आता अनिता 'तुंबाड २' मध्ये विनायकच्या पत्नीच्या भूमिकेत दिसणार का असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडलाय. तर ती पुन्हा 'तुंबाड २' मध्ये दिसणार असल्याने चाहते मात्र खुश झालेत. आता जवळपास ८ वर्षांनी 'तुंबाड २' येणार आहे. सिनेमाची रिलीज डेट समोरली नसली तरी दुसऱ्या भागात नेमकं काय पाहायला मिळणार याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.