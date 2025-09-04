Premier

लग्न ठरलं अन् मला टक्कल करायला सांगितलं... 'तुंबाड' मधील मराठी अभिनेत्रीने सांगितला तो किस्सा, म्हणाली- माझ्या होणाऱ्या नवऱ्याने

TUMBBAD ACTRESS SHOOTING EXPERIENCE:'तुंबाड' फेम अभिनेत्रीने तिचा या चित्रपटात काम करतानाचा अनुभव सांगितला आहे. जेव्हा तिने टक्कल केलेलं तेव्हा तिचं लग्न ठरलं होतं असं ती म्हणालीये.
'तुंबाड' हा चित्रपट आजही अनेकांची झोप उडवतो. हा चित्रपट एका वेगळ्याच धाटणीत बनवला गेला. धो-धो कोसळणारा पाऊस, भलामोठा वाडा, कुरूप आजी आणि सगळ्यांच्या उत्सुकतेचा विषय ठरलेला हस्तर. हे सगळंच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फारशी कमाल दाखवू शकला नसला तरी नंतर या चित्रपटाला प्रेक्षकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. काही महिन्यांपूर्वीच हा चित्रपट पुन्हा चित्रपटगृहात दाखवण्यात आला. तेव्हाही प्रेक्षकांनी थिएटरमध्ये गर्दी केली होती. आता या चित्रपटातील अभिनेत्री ज्योती मालशे हिने शूटिंगदरम्यानचा अनुभव सांगितला आहे. जेव्हा या चित्रपटासाठी टक्कल करायचं ठरलं तेव्हा ज्योतीचं लग्न ठरलं होतं.

