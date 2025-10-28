पत्नीमुळे उदय सामंत आले अडचणीत? बालनाट्य स्पर्धेमध्ये राजकीय दबाव, काय आहे नवा वाद

महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडून दरवर्षी बालनाट्य स्पर्धा आणि दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धा आयोजित केली जाते. मात्र यंदा होणारी स्पर्धा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. यावर्षी यावर्षी या स्पर्धेची जबाबदारी बालरंगभूमी परिषद या खासगी संस्थेला देण्यात आली आहे. बालरंगभूमी परिषद या खासगी संस्थेकडून शासकीय स्पर्धा 'हायजॅक' केल्या जात आहेत आणि हे सर्व राजकीय दबावाखाली होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. बालरंगभूमी परिषद ही संस्था दुसऱ्या कुणाची नसून राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या पत्नीची म्हणजेच अभिनेत्री नीलम शिर्के सामंत हिची आहे. .राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सांस्कृतिक विभागाचे अध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून यावर आक्षेप नोंदवला आहे. बालरंगभूमी परिषदेने सांस्कृतिक कार्यसंचालनावर दबाव आणून या शासकीय स्पर्धा आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या पत्नी नीलम शिर्के सामंत या बालरंगभूमी परिषद या खासगी संस्थेची अध्यक्ष आहे आणि तिच्या संस्थेवरच हे आरोप होत आहेत..'खासगीकरण' आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्हया स्पर्धा मागील २१ वर्षांपासून सरकारच्या सांस्कृतिक कार्यसंचालन विभागाकडून यशस्वीरित्या आयोजित केल्या जात आहेत. मात्र, यंदा शासनाने कोणतीही अधिकृत घोषणा न करता, बालरंगभूमी परिषदेमार्फत स्पर्धा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा स्पर्धांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न असून, यामुळे पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येतो, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.राज्यभरातील अनेक नामवंत नाट्य संस्थांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यामुळे स्पर्धेचा दर्जा, परीक्षकांची निवड आणि पारंपरिक नाट्यप्रेमींचे योगदान धोक्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. .मागणी काय आहे?राष्ट्रवादीच्या सांस्कृतिक विभागाने स्पष्ट मागणी केली आहे की, बालनाट्य आणि दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धा शासनाने स्वतःच आयोजित कराव्यात. या स्पर्धांचे हक्क खासगी संस्थांना देणे चुकीचे आहे. या स्पर्धांवर सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचेच संपूर्ण नियंत्रण राहावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. .इतकी गोड चेटकीण पण पाय... प्रेक्षकांना कसा वाटला 'काजळमाया' मालिकेचा पहिला भाग? म्हणतात- थोडी ओव्हर अॅक्टिंग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.