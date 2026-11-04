उगीच मारायचे, चिमटे काढायचे... लक्ष्मीकांत बेर्डेंच्या 'त्या' स्वभावाबद्दल उदय टिकेकरांचा खुलासा; 'शुभमंगल सावधान'च्या सेटवर काय घडायचं?

आपल्या अभिनयाने छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करणारे लोकप्रिय अभिनेते उदय टिकेकर सध्या त्यांच्या 'महाराष्ट्र एप्सटिन फाइल्स' या चित्रपटामुळे चर्चेत आहेत. त्यांनी अनेक मराठी सिनेमात आणि मालिकांमध्ये काम केलं. त्यांचं 'जुळून येती रेशीमगाठी' मालिकेतील बाबाजी लक्ष असुद्या हा डायलॉग चांगलाच गाजलेला. उदय यांनी मोठमोठ्या कलाकारांसोबत काम केलंय. त्यात अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि अभिनेते अशोक सराफदेखील आहेत. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत उदय यांनी त्यांच्या 'शुभमंगल सावधान' सिनेमाची आठवण सांगितलीये जेव्हा ते दोघेही उदय यांना मुद्दाम सतवायचे. .मुलाखतीत बोलताना उदय टिकेकर म्हणाले, 'सिनेमाच्या प्रवासाबद्दल सांगायचं झाल्यास, नाटक करत असताना मला एकदा लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचा फोन आला होता. मला म्हटले की, 'या व्यक्तीला जाऊन भेट. त्यांच्याकडे मी तुझं नाव सुचवलं आहे. या सिनेमात तू हिरो म्हणून काम करणार आहेस' डायरेक्ट असं मला त्यांनी सांगितलं. माझी कधीही त्यांची समोरासमोर भेट किंवा ओळख नाही. लक्ष्मीकांत बेर्डे तेव्हा खूप मोठे स्टार होते. मला डायरेक्ट फोन आला, मी वेडाच झालो. पहिली फिल्म माझी 'धाकटी सून'. त्यानंतर मला हिंदी फिल्म मिळाली, 'काफिला'. हा सिनेमा जास्त बॉक्स ऑफिसवर चालला नाही, पण चित्रपट छान आहे. यानंतर प्रवास सुरु झाला.'.ते पुढे म्हणाले, ''शुभमंगल सावधान' हा माझा त्या दोघांसोबतचा एकत्र केलेला पहिला सिनेमा होता. त्यांचा सेटवर दबदबा असायचा. अशोक मामा आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे खूप सतवायचे. माझ्यासाठी सिनिअर होते. त्या काळी खूप मोठे स्टार होते. खतरनाक होते. उगाचच खोटं खोटं मारायचे, चिमटे काढायचे. काहीतरी बोलत राहायचे मला मारताना, पण मजा यायची. शुभ मंगल हा सिनेमा प्रचंड गाजला. लोक या सिनेमाविषयी कौतुक करायचे.' या चित्रपटात अशोक सराफ. लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्यासोबत वर्षा उसगावकर यांचीही मुख्य भूमिका होती. .बाबा, तुला आयुष्यभर पश्चाताप झाला असता का? 'अॅनिमल' पाहिल्यावर उपेंद्र लिमयेच्या मुलाने विचारलेला प्रश्न; अभिनेता म्हणाला- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.