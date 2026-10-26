माहेरी साधी फोडणी दिली नाही, सासरी गेल्यावर सगळे पदार्थ... मुग्धा वैशंपायनने सांगितलं कसं आहे सासरचं वातावरण

छोट्या पडद्यावरील प्रचंड गाजलेला कार्यक्रम 'सारेगमप लिटिल चॅम्प्स'ने महाराष्ट्राला पाच अनमोल हिरे दिले. यातलीच एक सुंदर गाणारी आणि प्रेक्षकांची आवडती गायिका म्हणजे मुग्धा वैशंपायन. तिने आपल्या आवाजाने संपूर्ण महाराष्ट्राला वेड लावलं. तिने याच पंचरत्नांपैकी एक असलेला प्रथमेश लघाटे याच्याशी लग्न केलं. ती सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रीय असते. तिचे गायनाचे कार्यक्रम, परदेश दौरे आणि वैयक्तिक आयुष्यातील इतर गोष्टीही ती चाहत्यांसोबत शेअर करते. त्यातही खासकरून सासरच्या घराचे तिचे व्हिडिओ चाहत्यांना खूप आवडतात. आता नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत मुग्धाने तिला लग्नाआधी मुळीच स्वयंपाक बनवता येत नव्हता असं म्हटलंय. मात्र सासरी आल्यावर ती हे सगळं शिकली असं तिने सांगितलं. .मुग्धाने नुकतीच आरपार या चॅनेलला मुलाखत दिली. यात बोलताना मुग्धा म्हणाली, 'गणपतीत घरी स्वयंपाक करणं, नैवेद्य बनवणं हे सगळं मला खूप जास्त आवडतं. खरं सांगायचं झालं तर, लग्नाआधी मी एकही फोडणी दिलेली नव्हती…म्हणजेच कधीच माझ्यावर स्वयंपाक करायची वेळ आली नव्हती. मी, आई-बाबा आणि ताई आम्ही चौघंच घरी असायचो. आई कायम म्हणायची, तुम्ही आता आराम करा, मजा करा…नंतर सगळं करायचंच आहे. मला आठवतच नाही की, मी लग्नाआधी कधी किचनमध्ये वगैरे जाऊन काहीतरी केलं असेन.'.ती पुढे म्हणाली, 'पण, हल्ली लग्नानंतर मी जे काही पदार्थ बनवतेय ते छान होतात. प्रथमेश आणि घरचेही मी बनवलेल्या पदार्थांचं कौतुक करतात. तर, यातून आता मला एक गोष्ट समजलीये ती म्हणजे…एखादा पदार्थ बनवताना तुम्ही काय साहित्य वापरता हे महत्त्वाचं नसतं. पण, तो पदार्थ तुम्ही किती मनापासून करताय हे महत्त्वाचं असतं आणि ती चव त्या पदार्थात उतरते. आरवलीमधील गणपतीचा सण, कुटुंबाबरोबर एकत्र राहता येणं, उत्सव-सण साजरे करणं यात मला आणि प्रथमेशला समाधान मिळतं. मग, यासाठी आमची कितीही धावपळ झाली तरीही चालेल.' .मुग्धा म्हणते, 'अनेकदा असंही झालंय की, आरवलीत सण-उत्सव आहे आणि मी कार्यक्रमानिमित्त अंदमान किंवा बाहेर कुठेतरी आहे…मग अशावेळी अचानक विमानाने गोव्याला येऊन, तिथून मग धावतपळत सुद्धा मी कोकणात आलेले आहे. एकंदर काय, घरात एकत्र जेवल्यावर जे समाधान मिळतं, आरवलीत ‘जय जय रामकृष्ण हरी’ ऐकून जे समाधान मिळतं, खाणावच्या विहिरीत पोहल्यावर किंवा खाणावला फक्त जाऊन आल्यावर जे समाधान मिळतं…हे समाधान सगळ्यात मोठं आहे. याचा आनंद दुसऱ्या कशातच मिळणार नाही आणि हा माझा स्वभाव आहे.'.रीलस्टार आहे, फॉलोवर्स आहेत म्हणून घेतलं ना? 'मराठी मिडीयम'मध्ये श्रद्धा पवारच्या कास्टिंगवर चिन्मय मांडलेकर थेट बोलला .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.