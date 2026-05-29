Movie Review : रजनी की बारात- स्त्रीच्या आत्मविश्वासाची आणि जिद्दीची कथा

Entertainment News : हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये मोठमोठी स्टारकास्ट, भव्य-दिव्य मांडणी तसेच चित्तथरारक अॅक्शन अशा चित्रपटांना उत्तम प्रतिसाद मिळत असला तरी छोट्या छोट्या शहरांतील आणि गावाकडच्या कथांचंदेखील नेहमीच एक वेगळं स्थान राहिलं आहे. अशा कथांमधून त्या भागातील संस्कृती, परंपरा, नातीगोती आणि संघर्ष प्रेक्षकांसमोर मांडले जात आहेत..अशा वेगळ्या धाटणीच्या चित्रपटांनादेखील प्रेक्षकांनी नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. आता असाच वेगळ्या धाटणीचा आणि महिलांच्या भावविश्वाला कथानकाच्या केंद्रस्थानी ठेवणारा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. 'रजनी की बारात' असे त्या चित्रपटाचे नाव आहे. आदित्य अमन यांनी हा चित्रपट दिग्दर्शित केला आहे. तनाया आडारकर-प्रभू तेज एच. आडारकर यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे..या चित्रपटामध्ये पारंपरिक प्रेमकथा किंवा लग्न आणि लग्नातील रीतीरिवाज वगैरे नसून समाजाने आखून दिलेल्या चौकटी मोडण्याचं धाडस करणाऱ्या एका तरुणीच्या आत्मविश्वासाची आणि तिच्या जिद्दीची कहाणी मांडण्यात आली आहे. आपल्या प्रेमासाठी ती ठामपणे उभी राहते...त्याकरिता संघर्ष करते...स्वतःचा लढा स्वतः करते..एकूणच तिच्या संघर्षाची आणि कल्पक निर्णयाची ही कथा आहे..या चित्रपटाची कथा बिहारमधील दरभंगा या शहरात घडते. रजनी (उल्का गुप्ता) ही धाडसी, स्पष्टवक्ती आणि स्वतःच्या मतांवर ठाम असणारी तरुणी आहे. लहानपणीच वडिलांचं छत्र हरपल्यामुळे तिचं संगोपन आई (सुनीता राजवार) आणि आजी (जरीना वहाब) यांनी केलेलं असतं. त्यामुळे घरात महिलांचाच प्रभाव अधिक दिसतो. चित्रपटाची सुरुवातच एका भावनिक प्रसंगाने होते. रजनी आपल्या दिवंगत वडिलांच्या जुन्या स्कूटरजवळ बसून त्यांच्याशी मन मोकळं करताना दिसते. हा प्रसंग तिच्या आयुष्यातील एकटेपणा आणि वडिलांविषयी असलेली ओढ प्रेक्षकांसमोर आणणारा आहे. पुढे रजनीच्या आयुष्यात रज्जन (कनिष्क विजय) हा तरुण येतो. स्वभावाने शांत, लाजरा आणि साधा असलेला रज्जन व बिनधास्त व रोखठोक स्वभावाची रजनी यांच्यामध्ये प्रेमाचा अंकुर फुलू लागतो. मात्र, त्यांच्या प्रेमात मोठा अडथळा ठरतो तो रज्जनचे वडील मलखान सिंह (अश्वथ भट्ट) यांचा. शहरात दबदबा असलेले आणि कठोर स्वभावाचे पोलीस अधिकारी असलेल्या मलखान सिंह यांना प्रेमसंबंध वगैरे अजिबात मान्य नसतात. ते रज्जनचं लग्न एका श्रीमंत घरातील राधा (इशिता सिंग) हिच्यासोबत ठरवतात. वडिलांच्या भीतीमुळे रज्जन आपल्या प्रेमासाठी ठामपणे उभा राहू शकत नाही. मात्र रजनी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हार मानणाऱ्यांपैकी नसते. परिस्थिती आपल्या विरोधात जात असतानाच ती एक धाडसी निर्णय घेते. ती स्वतःचीच वरात घेऊन रज्जनच्या दारामध्ये पोहोचते आणि मग काय होते ते चित्रपटामध्ये पाहिलेले बरे..दिग्दर्शक आदित्य अमन यांनी चित्रपटाची मांडणी हलकीफुलकी आणि वास्तवाच्या जवळ ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. छोट्या शहरातील वातावरण, तिथली माणसं, त्यांचे रीतीरिवाज आणि रोजच्या आयुष्यातील प्रसंग त्यांनी सहजपणे पडद्यावर उभे केले आहेत. महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा हलक्याफुलक्या पद्धतीने मांडताना त्याला मजेशीर आणि भावनिक पैलूंची योग्य अशी जोड दिली आहे. महिलांच्या भावविश्वाचा एक वेगळा पैलू मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे.. झांशी की रानी या मालिकेबरोबरच केरला स्टोरी २ मध्ये काम करणाऱ्या उल्का गुप्ताने रजनीची भूमिका समरसून साकारली आहे. रजनीच्या भूमिकेतील हट्टीपणा, तिचा धाडसी स्वभाव, तिची भावनिक बाजू आणि तिचा आत्मविश्वास यांचा सुंदर समतोल तिने साधला आहे. जणू काही संपूर्ण चित्रपट तिने आपल्याच खांद्यावर घेतलेला आहे. अश्वथ भट्ट यांनी साकारलेला मलखान सिंहही प्रभावी वाटणारा आहे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील दरारा आणि बिहारी ढंगातील संवाद फेक पाहता ही भूमिका अधिक वास्तववादी बनली आहे. कनिष्क विजयने शांत आणि संकोची स्वभावाच्या रज्जनची भूमिका सहजपणे साकारली आहे. तसेच सुनीता राजवार आणि जरीना वहाब यांनी आई आणि आजीच्या भूमिकांमधून मध्यमवर्गीय कुटुंबातील भावना, काळजी आणि आपुलकी अतिशय नैसर्गिक पद्धतीने पडद्यावर मांडली आहे. .चित्रपटाची सिनेमॅटोग्राफी सुंदर झाली आहे. दरभंगामधील गल्लीबोळ, जुनी घरं, त्यातील कोरीव काम आणि स्थानिक वातावरण सिनेमॅटोग्राफर आरूप मोंडल यांनी आपल्या कॅमेऱ्यात छान टिपलेले आहेत. रंगसंगतीचा वापर त्यांनी सुरेख केला आहे. चित्रपटाचे संगीत कथेला पुढे नेणारे झाले आहे. संगीतकार बापी भट्टाचार्य यांनी लोकसंगीताचा वापर चांगल्या प्रकारे केला आहे. तरीही चित्रपटामध्ये काही उणिवा आहेत. मध्यांतरानंतर चित्रपटाची कथा काहीशी रेंगाळालेली आहे. त्यामुळे साहजिकच निराशा पदरी येते. आपल्या समाजामध्ये एक मापदंड ठरलेला आहे. प्रेमामध्ये वा लग्नामध्ये नेहमीच तरुणाने पुढाकार घ्यायचा असतो. हा चित्रपट नेमक्या याच गोष्टीला फाटा देणारा आहे. एका तरुणीच्या आत्मविश्वासाची आणि तिच्या जिद्दीची ही कथा आहे.