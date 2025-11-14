बापरे! इतकी मोठी झाली उर्मिला कोठारेची मुलगी जिजा; बालदिनानिमित्त अभिनेत्रीने शेअर केले फोटो; नेटकरी म्हणाले

मराठमोळी अभिनेत्री उर्मिला कोठारे हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. तिच्या 'काकण' या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलंय. आजही तिला पाहिल्यावर प्रेक्षकांना 'काकण' हा चित्रपट आठवतो. तिने 'दुनियादारी' , 'गुरू', 'ती सध्या काय करते', 'एकदा काय झालं', 'प्यारवाली लव्हस्टोरी', 'अनवट', 'मला आई व्हायचंय' अशा अनेक सिनेमात काम केलंय. त्यासोबतच ती अनेक मालिकांमध्येही दिसली. उर्मिला उत्कृष्ट नृत्यांगना आहे. उर्मिलाप्रमाणे तिची मुलगी जिजा कोठारेदेखील सोशल मीडियावर लोकप्रिय आहे. आज बालदिनानिमित्त उर्मिलाने जिजासोबतचे काही फोटो शेअर केले आहेत. जे सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत. .उर्मिला जिजासोबतचे अनेक फोटो चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. ती मुलीसोबत अनेक ठिकाणांना भेट देताना दिसते. आता उर्मिलाने तिच्यासोबतचे काही फोटो शेअर केलेत. यात त्या दोघीही फिकट गुलाबी रंगाच्या ड्रेसमध्ये दिसत आहेत. त्या एकमेकींसोबत खोटं खोटं भांडत आहेत आणि हसत आहेत. जिजाने छोटीशी टिकली देखील लावलीये जी पाहून चाहते तिचं कौतुक करत आहेत. हे फोटो पाहून नेटकऱ्यांनी 'किती गोड', 'आई- मुलीची सुंदर जोडी', 'जिजा इतकी मोठी झालीये यावर विश्वास बसत नाही, दिवस किती पटापट जातात' अशा कमेंटही केल्यात. .जिजाचा जन्म जानेवारी २०१८ मध्ये झाला होता. ती सध्या ८ वर्षांची आहे. मात्र गेल्या ८ वर्षात जिजा खूप मोठी झाली आहे. तिचे केस आईसारखे आहेत तर चेहरा वडिलांसारखा आहे असं नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. आदिनाथदेखील जिजासोबतचे व्हिडिओ शेअर करत असतो. उर्मिला सध्या फिल्टर कॉफी या नाटकात काम करताना दिसतेय. यात तिच्यासोबत अभिनय विराजस कुलकर्णी, विक्रम गायकवाड मुख्य भूमिकेत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.